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巴黎奧運／竊案頻傳、伙食遭嫌 選手村掉漆挨批

中央社／ 東京1日綜合外電報導
奧運選手村。 美聯
奧運選手村。 美聯

日本媒體報導，巴黎奧運選手村這次出現各種「掉漆」狀況，包括竊案頻傳、伙食太差、房間沒窗簾、接駁公車內像「三溫暖」等，都讓各國選手抱怨連連。

日本富士新聞網報導，巴黎奧運選手村頻傳竊案，讓選手跟相關人士感到不安，甚至對選手村設備與餐點也有所不滿，讓選手們處在困惑狀態。

根據法國當地媒體報導，日本1名7人制橄欖球選手的物品在選手村遭竊，案發後已報警。失竊物包含婚戒、項鍊、現金，價值相當於3000歐元（約新台幣10萬8000元）。自從選手村開放入住以來，已有8件報警案件，其中包含5起竊案。

受害者不光是日本選手，曾擔任過日本足球代表隊教練的奇哥（Zico），也在巴黎市內遭竊高級手錶與現金，據稱總計價值逾8000萬日圓（約新台幣1747萬元）。

模里西斯田徑100公尺項目選手說，「不知道（有發生竊案），真可憐，房間一定要上鎖」。葡萄牙選手說，「很難過日本選手物品被竊，我總是忘記要上鎖，會確實上鎖」。

在東京奧運桌球混雙奪金的日本選手水谷隼，這次也在社群平台分享自己在巴黎的恐怖經驗：「明明房間就打掃完了，結果聽到聲響，對方用像開辦公室的門一樣的速度打開我房間的門，因為直到幾分鐘前我去用餐房間沒人在，會不會是負責清掃的人以為房間沒人所以想進來偷什麼東西，太可怕了。」

巴黎奧運組織委員會坦承選手村內確有竊案，表示將配合東京方面的調查。

另一方面，有關選手村的設備，也引發選手抱怨。美國田徑女選手霍金斯（Chari Hawkins）在影音社群平台上傳影片表示，「沒有窗簾，沒有窗簾，沒有窗簾」。

因為選手村房間內沒有安裝窗簾，所以選手只能用膠帶把大浴巾固定在窗框上，暫時當成窗簾使用。不過，霍金斯說，為了怕自製「窗簾」滑落，洗完澡或要換衣服時必須盡快完成。

選手村的伙食也被選手詬病。在巴黎奧運開幕前的今年4月，官方公布選手村將提供的餐點畫面時，可以看到有提供「豪華料理」。

不過，在選手實際到選手村餐廳用餐後的發文，可以看到餐點大多是蔬菜及豆類，很少有肉跟魚。

法國媒體報導，英國跟德國代表團批評選手村伙食「餐點跟數量都不是選手要的」，英國還因此自費找來廚師製作餐點。

選手抱怨的項目還包括交通方式。一名南韓游泳選手對搭載選手的接駁公車為防恐攻緊閉窗戶，讓車內像「三溫暖」的狀態表示不滿。

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