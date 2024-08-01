巴黎奧運／日本發行紀念郵票 首波人物角田夏實
日本郵便公司（Japan Post）已經開始販售日本選手在巴黎奧運奪牌紀念郵票，今天首波發行的是柔道女子金牌得主角田夏實，及柔道男子銅牌得主永山龍樹紀念郵票。
日本31歲柔道女子選手角田夏實首度出戰奧運，就在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中力克24歲蒙古選手，為日本奪下本屆賽會首面金牌。角田也成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。
日本富士新聞網報導，日本郵便在巴黎奧運期間將發行日本奪牌選手的官方紀念郵票，除了首波在今天發行的部分，明天將發行的是柔道男子金牌得主阿部一二三，及在馬術項目奪銅的4位選手等6種紀念郵票。
在巴黎奧運期間，只要誕生新的日本奪牌選手，日本郵便就會發售新紀念郵票。除了在東京中央郵局發售外，也會在網路等通路販售。
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