巴黎奧運／阻擋68起網攻 27人違規使用無人機遭拘
法國總理艾塔爾表示，從巴黎奧運開幕以來，已成功阻擋與奧運大會營運相關的68起網路攻擊，其中2起的目標鎖定競技場館。另外，有27人因違規使用無人機遭拘留。
日本TBS電視台報導，艾塔爾（Gabriel Attal）說，已有27人因在奧運會場附近禁飛區使用無人機遭拘留，「幾乎都是不知道規則或假裝不知道規則的觀光客或觀眾」。
法國空軍在巴黎奧運舉行期間組成特別小組，即時掌握在城市上方飛行的無人機，並負責警戒。
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