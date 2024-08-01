奧運羽球／連2屆不敵麟洋配 中國劉雨辰：沒什麼遺憾了

中國羽球男雙歐烜屹／劉雨辰昨天在巴黎奧運分組賽，被李洋／王齊麟以3局擊敗，正式淘汰出局，賽後他們也分享心境。

劉雨辰在東京奧運和李俊慧搭檔，金牌戰不敵麟洋配，今年預計是他最後一次參加奧運，結果再度不敵麟洋配。

劉雨辰受訪時表示，「算是踏實吧，不用再去想太多關於羽球的事。我覺得很高興，雖我們無法小組出線，但我們已經努力，沒什麼值得遺憾了。我覺得達到自己想要的結果，即便最後這半年狀態不是很好，但我們還一直堅持，祝大家都有更完美的人生。」

劉雨辰感謝球迷支持，雖結果可惜但不遺憾，因為他與搭檔在這3年都盡最大努力。歐烜屹則表示，「遺憾沒能進入第二階段比賽，奧運之旅也結束，但還是很感謝這3年球迷的支持和鼓勵。」