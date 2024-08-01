奧運游泳／中國泳將藥檢陽性歸咎食物污染 紐時報導遭中方駁斥

紐約時報30日報導，中國以食品汙染為由，替游泳運動員洗脫罪名。中國反興奮劑中心昨天發布聲明，指責紐時將興奮劑問題政治化、工具化，意圖影響中國運動員心理、擾亂巴黎奧運游泳比賽秩序。

紐約時報30日引述匿名人士報導，2名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中1人預定參加巴黎奧運。

報導表示，中國當局稱，2名選手在北京吃漢堡時不小心攝取某種類固醇而被驗出「微量」違禁藥物，強調那是食品汙染而非使用禁藥所致。

針對此事，中國反興奮劑中心昨天發表聲明，表示強烈譴責和堅決反對。聲明稱，紐約時報將興奮劑問題政治化、工具化，並對全球普遍存在的肉食品興奮劑污染問題頻繁炒作，主要目的是擾亂巴黎奧運游泳比賽秩序，影響中國運動員心理、削弱其競技能力。

聲明進一步解釋，2022年中國反興奮劑中心實施的賽外興奮劑檢查中，2名游泳運動員的檢測結果呈「極低濃度的美雄酮代謝物陽性」。

聲明稱，中國反興奮劑中心依照「反興奮劑規則」和「世界反興奮劑條例」有關規定，判定該案運動員均無過錯或無疏忽，決定不再對其提起興奮劑違規的指控。相關案件的處理也及時通報世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）和世界水上運動總會（World Aquatics），並得到認可。

聲明也以美國選手奈頓（Erriyon Knighton）近期在興奮劑檢測結果呈類固醇（群勃龍）陽性，美國反禁藥組織（USADA）宣稱陽性結果是由運動員食用受污染的肉類引起，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會為例，表示肉食品遭興奮劑污染問題是在全球範圍內普遍存在的問題。