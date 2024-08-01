奧運射擊／土耳其51歲好手無裝備上陣 網：派殺手來？

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）奪下銀牌，他在場上沒有裝備模樣，引發網友關注。

迪凱區與塔爾汗在資格賽射下582分，以分組第一晉級，隔天金牌戰拿下14分，不敵塞爾維亞組合，獲得銀牌，這是51歲迪凱奇生涯第一面奧運獎牌。

大部分射擊選手都會戴上射擊用特製眼鏡，以及保護耳朵裝置，但迪凱奇沒有任何高級裝備，只帶一般眼鏡和普通耳塞保護耳朵。

他休閒的穿著搭配自在神情，引發網友們熱議，「土耳其派一名殺手來奧運？」、「訓練有素的殺手，奧運選手是兼職」、「就像在公園散步時，有人邀你參加奧運」。