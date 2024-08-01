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奧運網球／女單8強火爆互嘴 球后斯威雅蒂被對手酸假惺惺

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
波蘭球后斯威雅蒂賽後被對手柯林斯酸「假惺惺」。但她表示其實只是想祝福對方。 美聯社
波蘭球后斯威雅蒂賽後被對手柯林斯酸「假惺惺」。但她表示其實只是想祝福對方。 美聯社

波蘭籍球后斯威雅蒂今天在巴黎奧運網球女單8強賽擊敗美國好手柯林斯，不過這場比賽場面火爆，斯威雅蒂除了遭對手的來球重擊到差點喘不過氣來，賽後還被對方酸「假惺惺」。

法新社報導，在這場緊張的8強賽中，柯林斯（Danielle Collins）在決勝第3盤先是喊醫療暫停離場，最後在1比4落後情況下退賽。

兩位選手網前握手時，30歲的柯林斯說出重話，讓斯威雅蒂（Iga Swiatek）一頭霧水。

柯林斯說：「我跟伊嘉（斯威雅蒂）說，她不必假惺惺關心我的傷勢。我沒有最好的經歷，而我真的不覺得任何人需要假惺惺。」她並沒有解釋自己生氣的確切原因。

她說：「他們儘管作自己就好，我可以接受這點，我不需要虛情假意。」

斯威雅蒂則表示，她對柯林斯的批評感到不解。

這位頭號種子表示：「我寧願不討論這件事，因為這是她（柯林斯）巡迴賽最後1年。我沒有機會好好跟她說，她有過一段很棒的歷程，表現真的很好。因此，我想要盡可能給她尊重。」

斯威雅蒂遭球吻後一度在地上喘不過氣。 路透通訊社
斯威雅蒂遭球吻後一度在地上喘不過氣。 路透通訊社

今天第3盤開局已出現讓人倒吸一口氣的瞬間。重砲手柯林斯反手猛力一揮，球重重打中網前的斯威雅蒂的身體。

斯威雅蒂雖有閃躲，但胸部仍遭重擊，她隨即蹲在地上喘了幾口氣才繼續比賽。

事發後，女網世界排名第9的柯林斯立刻來到球場另一側向斯威雅蒂道歉。

斯威雅蒂說：「我有一陣子無法呼吸。」她說：「我猜比賽期間的腎上腺素，讓你不會對這種事情有太大感覺。所以我可以很快回去打球。」

這起事件才過不久，柯林斯接著對斯威雅蒂舉起球拍打斷她發球一事十分不滿。

斯威雅蒂宣稱她受到球迷干擾，柯林斯則回嘴說「我後面沒有人」，並要斯威雅蒂「跟著發球員的節奏打球」。

4屆法國網球公開賽女單冠軍斯威雅蒂，素有「紅土女王」之稱，由於巴黎奧運網球項目是在法網主場羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行，而在這個球場已取得25連勝戰績的斯威雅蒂，不僅是首位在奧運網賽中晉級4強的波蘭選手，更是本屆奪金的大熱門。

她將與中國好手鄭欽文爭奪金牌戰門票。

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