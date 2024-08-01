奧運游泳／中國泳隊禁藥疑雲下奪金 潘展樂破世界紀錄

中國游泳小將潘展樂今天在巴黎奧運刷新男子100公尺自由式世界紀錄，以46秒40佳績勇奪金牌，為籠罩在禁藥疑雲下的中國游泳代表隊摘下首面金牌。

路透社報導，19歲的潘展樂今年2月在杜哈世界游泳錦標賽（World Championships）男子400公尺自由式接力第一棒游出46秒80破世界紀錄，他今天在巴黎奧運繳出46秒40成績，又比自己締造的紀錄快0.40秒。

潘展樂透過翻譯向媒體表示：「我拚命拿到最好成績。我打破世界紀錄，游到之後很驚訝，感覺特別神奇。」

澳洲銀牌得主查默斯（Kyle Chalmers）落後潘展樂1秒08，而銅牌得主羅馬尼亞的波波維奇（David Popovici）又比查默斯落後0.01秒。

潘展樂比賽時沒有絲毫懈怠，他以火箭般的速度往前衝，僅花了22秒28就游完前50公尺，之後持續拉開領先幅度、飛快觸牆，將查默斯與波波維奇甩在後頭。

中國游泳代表隊是在禁藥疑雲籠罩下參加巴黎奧運。今年4月，23名中國選手遭踢爆驗出禁用的心臟藥物，但仍獲准參加東京奧運游泳項目。中國表示，這些選手是飯店廚房汙染食物的受害者，一項獨立調查也支持世界反禁藥組織（WADA）對此案的處理。

然而，中國代表隊昨天又再度受到關注，「紐約時報」報導，2022年有兩名泳將檢測出對違禁類固醇呈陽性反應，但也將檢驗結果歸咎於受汙染的食物，讓臨時禁賽處分得以撤銷。

然而，出身於溫州的潘展樂不受禁藥風波影響，在贏得世錦賽金牌的約5個月後，奪下個人首面奧運金牌。

潘展樂說，他過去幾個月接受20多次的藥檢，但被問到禁藥疑雲是否影響到他時說：「他們也是在規定的時間和規則內抽檢我們的，所以沒什麼大不了的。」