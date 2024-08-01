巴黎奧運／選手村狀況多！女選手怨房間「沒窗簾」 10人共用2浴室

巴黎奧運賽事打得火熱的同時，場下選手村卻接連爆出供餐不佳、房間沒有冷氣等諸多爭議。近來更被指控有的房間，連個能遮擋視線的窗簾都沒有，使得選手們想換衣服時，都必須加以提防。

根據日本媒體「體育日本」報導，美國女子田徑選手查莉．霍金斯日前在TikTok拍片，開箱選手村的房間。而她非常驚訝地發現，房間窗戶竟然沒有設置窗簾。

美國女子田徑選手霍金斯不滿奧運房間窗戶沒有提供窗簾。圖擷自TikTok

@_charihawkins How to change in my room wothout curtains at the Olympic village. ♬ original sound - Chari

雖然大會有提供一條布幕，可以黏貼在窗戶上方，但據稱品質並不理想，常常一下子就掉下來。而因為缺乏遮蔽物的關係，使得選手如果洗完澡，或是想換衣服，只能盡快動作，否則個人隱私很容易曝光。

另外，美國女子網球代表隊成員，同時也是大會掌旗手的科科．高夫（Cori Gauff），也在自己的抖音上分享，表示他們約十位隊員，總共卻只分到兩間浴室。高夫的影片還配上了「female rage（女性之怒）」的配音，似乎對此相當不滿意。