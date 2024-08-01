奧運游泳／美國「女飛魚」雷德基摘第8金 法國新星馬向雙金寫歷史

法國「泳池小王子」馬向（Leon Marchand）今天在廣大鄉親面前締造歷史，在巴黎奧運游泳項目勇奪雙金，美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）贏得平紀錄的第8面奧運金牌。

英國廣播公司（BBC）報導，在震耳欲聾的加油聲浪中，馬向實現了在同場游泳比賽贏得雙金的罕見紀錄。

22歲的馬向先是擊敗匈牙利籍的世界紀錄保持者米拉克（Kristof Milak），勇奪男子200公尺蝶式金牌，不到兩個小時後，馬向又回到泳池，贏得200公尺蛙式金牌，奪下個人第3面奧運金牌。

法國「泳池小王子」馬向（Leon Marchand）今天在廣大鄉親面前締造歷史，在巴黎奧運男子200公尺蝶式與200公尺蛙式勇奪雙金。 法新社

先前從未有人完成男子200公尺蝶式與200公尺蛙式兩場比賽，而馬向是以創奧運紀錄的成績摘下雙金。

現在，馬向成為自1976年以來首位在奧運一晚贏得兩面個人項目金牌的泳將，鞏固他晉升為游泳界全球超級巨星的地位。

英國奧運游泳金牌得主摩爾豪斯（AdrianMoorhouse）向BBC電視（BBC TV）表示：「當我們談論（美國飛魚）費爾普斯（Michael Phelps）與（澳洲泳壇偉人）索普（Ian Thorpe）時，現在還必須談論馬向，因為我認為這是我們見過數一數二優異的表現。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）封他為「夢想商人」與「傳奇」；贏得世界盃的法國足球前鋒里茲曼（Antoine Griezmann）稱馬向是「泳池小王子」。

稍早，27歲的美國泳后雷德基（Katie Ledecky）橫掃對手，以創奧運紀錄的成績衛冕1500公尺自由式金牌，追平同胞湯普森（Jenny Thompson）的紀錄，成為奧運史上最成功的女子游泳選手。

這是雷德基個人第12面獎牌，讓她擁有與湯普森相同的紀錄。湯普森在1992年到2004年總共贏得8面金牌、3面銀牌與1面銅牌。

除了馬向與雷德基外，中國游泳小將潘展樂也不甘示弱，以創世界紀錄的46秒40佳績，在焦點大戰的男子100公尺自由式勇奪金牌，為今天令人讚嘆的游泳比賽劃下句點。