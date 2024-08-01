奧運體操／新星岡慎之助個人全能奪金 幫日本完成4連霸

巴黎奧運7月31日舉行男子體操個人全能決賽，20歲的日本選手岡慎之助勇奪金牌，中國選手得銀、銅牌。這是日本在此項目連4屆奪金牌，上屆金牌得主日本選手橋本大輝這次僅得第6。

男子體操個人全能賽決賽於台灣時間7月31日晚間11時30分左右在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）舉行，日本選手參賽的有期待二連霸的橋本大輝及首度出賽奧運的岡慎之助。

比賽項目依序是地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓，共6個單項。結果，表現得很穩健，動作優美的岡以總分86.832的成績奪金、中國選手張博恒86.599奪銀、中國選手肖若騰86.364奪銅。橋本大輝84.598，排名第6。

日本體操男子團隊7月29日以總分259.594奪得金牌，是日本體操男團時隔8年再度奪金。岡這次首度參賽奧運就已拿到2面金牌。他也是在奧運男子體操個人全能賽奪金牌的第6位日本選手。

岡受訪時表示，目標是在團體及個人賽都能奪金，很高興練習有成果。 美聯社

在奪得體操個人全能賽金牌後，岡受訪時表示，目標是在團體及個人賽都能奪金，很高興練習有成果。

岡認為自己並沒表現得很完美。他說，一開始的地板項目著地表現得很好，但後半的項目就比較吃力，強忍著完成動作，自己覺得表現得並不是很好。

他表示，零失誤是最重要的目標，只要無失誤的話，自然就會有好結果，很高興能表現得零失誤。

被媒體問及對於單槓項目的表現感覺如何時，岡表示，就是把握重點，冷靜地、不能做得半途而廢，要讓動作發揮到極致，自己是心懷感恩的心在施展演技。

2年前練習受傷的岡說，自己受過大傷，受到很多人士的協助，所幸能以成果報恩。

被媒體問及今後的動向時，岡回答說，會時時記住保持挑戰的心。這次主將（橋本大輝）出現失誤，沒能以最佳的表現一決勝負，希望今後彼此都能零失誤，好好地決勝負。

岡慎之助2003年生於日本岡山縣，到國中3年級為止都在岡山市內的體操俱樂部練習，到了高中時期練習據點轉至神奈川縣鐮倉市的德洲會。2019年6月，15歲的岡在匈牙利舉行的世界青年體操錦標賽個人全能賽奪金牌。

兩年前的一場比賽中，岡右膝的前十字韌帶斷裂，這是膝關節最嚴重的傷害之一，他花了約一年的時間才得以重返競技場。

岡小學的時候花很多時間練習倒立，姿態優美，備受肯定。他擅長的項目是雙槓，其他5種項目實力也很好，都能拿到高分。

日媒報導，岡的父親岡泰正是日本職棒讀賣巨人隊的粉絲，希望兒子能成為如同巨人隊的阿部慎之助（現為巨人隊監督）那樣的「巨星」，所以為兒子取名為慎之助。