奧運網球／男單奪冠熱門 艾卡拉茲、約克維奇雙雙晉8強

西班牙新星「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天與塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）雙雙闖進巴黎奧運網球男單8強，若兩人繼續晉級，有望在奧運會上展開黃金對決。

法新社報導，約克維奇今天稍早時以7比5、6比3直落二，擊敗世界排名第70的德國選手卡帕菲（Dominik Koepfer），成功晉級男單8強，繼續朝金牌之路挺進。

另一方面，艾卡拉茲也以6比4、6比2直落二，淘汰以中立身分參加本屆奧運的俄羅斯球員薩菲烏林（Roman Safiullin），闖進男單8強。

約克維奇及艾卡拉茲分別為男單頭號及第2種子。現年37歲的約克維奇，至今未在奧運中摘下金牌。他曾於2008年北京奧運摘銅，這次是他第5度參加奧運。

艾卡拉茲年僅21歲，在今年法網和溫網都拿下冠軍，這是他首次參加奧運，他也與西班牙名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）組成雙打搭檔參賽。