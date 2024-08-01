花都隨筆／巴黎回溫 選手感受「熱情」

巴黎奧運在歷經開幕前兩日的雨勢以及涼爽氣溫後，近兩天迎接三十五度以上的高溫警報，在今年選手村未裝設冷氣情況下，儘管代表團租借了移動式空調希望不影響選手休息，但在大會接駁車與大眾運輸多數都沒有安裝空調的情況下，仍讓選手、進場觀眾與採訪媒體直接感受到巴黎的「熱情」。

巴黎在過去兩年七、八月接連遭遇超過四十度的熱浪，一度成為今年奧運備受關注的一項議題，加上巴黎奧運籌委會在主打「環保奧運」下，今年從選手村到媒體村都沒有安裝空調，讓各國代表團只能各自尋求解決之道，其中我國代表團就租借了五十台移動式空調，希望讓選手能夠在適宜的溫度下休息與恢復。

不過在開幕前兩日巴黎當地難得降起傾盆大雨，溫度也一度驟降到廿度以下後，近兩日則是再度響起高溫警報，當地氣溫一度達卅六度以上。對於法國地主選手、民眾以及長期在歐洲征戰的網球一姐謝淑薇來說，這樣的氣溫似乎沒有造成太大影響，甚至在各場館都能見到在酷熱天氣下長時間排隊待對等待進場的觀眾，觀賽意願似乎沒有受到任何影響。

但包括我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋就直言，過去兩天充分感受到巴黎的「熱」情，王齊麟更透露晚上空調都要開到廿一度，才不會影響睡眠；更有一些選手透露，在未裝設空調且擁擠的大會接駁車上，悶熱且伴隨各種氣味的狀況，更是讓人難以忍受。