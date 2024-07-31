奧運桌球／「桌球阿嬤」不敵世界第一 61歲倪夏蓮止步32強

巴黎奧運桌球女子單打賽事，今天上演「祖孫戰」。61歲的盧森堡華裔「桌球阿嬤」倪夏蓮以0比4敗給排名世界第一的23歲中國選手孫穎莎，止步32強。比賽結束後，她笑容滿面趨前與孫穎莎握手擁抱。

目前世界排名68的倪夏蓮，2000年首度參加雪梨奧運，打進女單16強，當時她37歲。這次是倪夏蓮第6度參加奧運，她也是巴黎奧運最年長的選手。

綜合陸媒報導，儘管年屆61，倪夏蓮球威仍在，27日在巴奧桌球女單首輪以4比2擊敗土耳其選手阿爾廷卡亞（Sibel Altinkaya），晉級32強。今年3月，她才在世界桌球職業大聯盟（WTT）貝魯特站奪得女單冠軍。

61歲的盧森堡華裔「桌球阿嬤」倪夏蓮。 新華社

倪夏蓮今天對上孫穎莎，前2局分別以5比11、1比11落敗；不過她在第3局一度領先，可惜被逆轉以11比13輸掉。孫穎莎其後在第4局以11比4拿下，輕鬆贏得比賽。

據報導，倪夏蓮的「怪球」賽前就被孫穎莎摸透了。

孫穎莎與王楚欽昨天在混雙決賽對戰大黑馬北韓組合之前，倪夏蓮左手直拍長膠的怪異打法與北韓女選手金琴英相似，中國隊賽前曾商請倪夏蓮擔任孫穎莎的陪練。

倪夏蓮1963年7月4日出生於上海，1979年入選中國國家隊，其後曾在世界桌球錦標賽獲得混雙、女子團體冠軍，但因為無緣入選奧運隊，1986年離開中國國家隊。1991年定居盧森堡，此後一直代表盧森堡參加國際賽事。

倪夏蓮的個人微博顯示，她這次參加巴黎奧運依然輕鬆自在，和老友敘舊、接受媒體採訪、拍攝影片分享日常，用實際行動證明，不拿冠軍也可以很開心，被媒體形容為「快樂桌球」的代表。