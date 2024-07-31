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巴黎奧運／越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

中央社／ 河內31日專電
2024巴黎奧運開幕。中央社提供
2024巴黎奧運開幕。中央社提供

當全球多數民眾沉迷於巴黎奧運賽事時，越南卻沒有任何單位在轉播這場體育盛宴。業者表示，買不起轉播權是主因，且越南選手奪牌機會渺茫吸引不了廣告，才會沒單位願意轉播。

過去近一週以來，全球民眾時不時透過各種平台收看奧運賽事為自己國家的選手加油，但越南觀眾卻身處奧運平行時空。越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，東南亞11個國家中，越南與寮國是唯二沒有巴黎奧運轉播權的國家。

越南一名電視台的代表表示，在談判轉播權過程中，最大困難就是費用愈來愈貴，但卻賣不了什麼廣告。即使像歐洲盃、世界盃這樣熱門的足球賽事，想靠廣告把轉播權費用賺回來都很辛苦，何況是較少人關心的奧運。

前幾年每逢大型賽事時，越南只要很晚取得轉播權或根本沒購買，觀眾在網路論壇上的反應往往很激動。然而今年當觀眾得知越南沒有巴黎奧運轉播權時，卻好像覺得稀鬆平常了。

這名電視台代表指出，觀眾態度變化有很多解釋。首先是奧運沒什麼吸引力，會看的人不多；此外，參與巴黎奧運的越南選手很少，且幾乎沒有奪牌的希望；最後，觀眾才剛花力氣收看完2024歐洲國家盃與2024美洲盃。

越南今年共有16名選手參加巴黎奧運，截至發稿有5人已被淘汰，剩下11名選手繼續在羽球、射箭、田徑、游泳、舉重等8項運動賽事中和各國好手較量。

報導以泰國為例盼替越南轉播奧運找出路。1120萬美元的轉播權費用一半由泰國國家傳播及電信委員會（NBTC）支付，另一半由自企業籌募而來的國家體育發展基金負擔。泰國共有6家電視台獲得巴黎奧運轉播權。

越南某電視台主管感嘆，很想買奧運的轉播權，「但太貴了，實在買不起」。在奧運登場前收到很多「為什麼不買巴黎奧運轉播權」的詢問。他說，各家媒體鐵定都很想買，但「轉播權費用飛漲」是最大的問題。

這名主管表示，巴黎奧運的比賽時間都是在入夜之後到黎明，收看的人不像歐洲國家盃或世界盃那樣多，花大錢去買，怎麼把錢賺回來無解。沒有國家預算支持，「如果賺錢就有得吃，虧錢就得自己吞」。

另一名電視台代表指出，除了轉播權很貴，越南無所不在的侵權行為也讓各單位傷透腦筋。「一家公司花了數千萬美元買轉播權，一播出就被盜走，造成轉播單位巨大的損失」。

還有一名越南業者表示，奧運共有32項運動賽事，規模又大又複雜，對轉播技術也有很多要求，他們的團隊沒有足夠的能力轉播奧運，最終決定不買轉播權。

36歲的越南民眾阮文君（Nguyen Van Quan）認為，可以轉播巴黎奧運很好，不能轉播也沒關係，當然有一點可惜，尤其是和區域內其他國家一比。但必須承認，就算有奧運可以看，也是看其他國家選手比賽而已。

越南民眾陳玉清明（Tran Ngoc Thanh Minh）表示，奧運對越南的體育界來說太遙不可及了，可以理解為何沒有單位願意花錢買轉播權。但必須想個辦法應對未來可能的奧運轉播需要，畢竟民眾有觀看需求。

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