奧運桌球／王楚欽爆冷輸球不怪球拍 瑞典莫雷加：這輩子最重要的事

巴黎奧運桌球男單32強賽大爆冷門，「世界球王」中國王楚欽拿備用球拍上陣，以2：4輸給世界排名26的瑞典莫雷加（Truls Moregrad），王楚欽坦言球拍被踩壞多少受影響，但不是輸球理由。

王楚欽以10：12、7：11、11：5、11：7、9：11、6：11，總局數2：4爆冷不敵莫雷加。王楚欽賽後被問到是否受球拍事件影響，他強調，「都是自己的球拍，手感沒有不同。球拍被踩壞多少受一點影響，但絕非今天輸球理由，自己表現出很多問題，犯很多錯誤，才導致今天失敗。」

據瑞典媒體《Expressen》報導，莫雷加與王楚欽過去交手8場全敗，取得雙方對戰首勝就在奧運殿堂，莫雷加表示，「擊敗世界第一又是在奧運，沒有比這更棒的事，絕對是我做過最重要的事。」

莫雷加的父母今天在觀眾席，見證兒子創下歷史，賽後3人相擁慶祝，莫雷加用手拭去淚水，情緒相當激動，他的父親表示，「擊敗世界上最好球員，意義重大，感覺太棒了！」

王楚欽原本是我國19歲小將高承睿的16強假想敵，第二輪意外落馬，高承睿台灣時間明天凌晨2點的對手換成莫雷加，要拚奧運初體驗繼續闖關。