奧運桌球／日本名將預言球拍斷不會贏！王楚欽真的爆冷出局

中國「世界球王」王楚欽昨天奪下混雙金牌，但球拍被現場攝影師踩斷。日本桌球名將水谷隼直言不拿自己球拍打，10000%不會贏，沒想到王楚欽真的在男單爆冷輸給瑞典莫雷加（Truls Moregrad），32強就出局。

王楚欽球拍被踩斷當下很生氣，冷靜下來後直呼是天意，不過水谷隼指出，膠皮受損可直接換，球拍有污損也還能用，但若折斷就無法恢復，「這就像花時間調配出拉麵湯底，卻要從頭開始做一樣。」

中國「世界球王」王楚欽男單爆冷出局。 新華社

水谷隼提到，「職業選手都以1公克為單位去指定重量，加工調整最舒適握把，汗水和濕氣都會改變彈性，經數次調整和習慣後，才能成為1支值得信任的獨一無二夥伴。」他接著表示，「如果和實力差不多的選手打，不是拿自己球拍，10000%不會贏。」

沒想到水谷隼一語成讖，王楚欽使用備用球拍出陣，先以12：10、11：7取得局數2：0領先，接續兩局王楚欽雖以11：5、11：7扳平，但第5局莫雷加再以11：9拿下、取得「聽牌」優勢，第6局更以11：6淘汰王楚欽。

水谷隼賽後再度發文寫道，「昨天球拍被弄斷的球王輸了，相比混雙他狀態較不好，果然1天內要適應備用球拍很困難。自2004年雅典奧運以來，中國選手首次在奧運單打輸球，從這一點看，或許大家能理解桌球對球具的依賴有多大。」水谷隼也表示，「莫雷加也打得很好，瑞典復活！」