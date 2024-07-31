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奧運射擊／失散多年兄弟？克國選手撞臉NBA唐西奇引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅埃西亞選手馬里奇長相神似NBA球星唐西奇。 路透
克羅埃西亞選手馬里奇長相神似NBA球星唐西奇。 路透

獨行俠隊巨星唐西奇（Luka Doncic）在東京奧運男籃項目，率斯洛維尼亞闖進銅牌戰，以第4名作收。他今年披上國家隊戰袍出征巴黎奧運資格賽，但無緣拿到門票。不過有眼尖網友發現，奧運男子10公尺空氣步槍決賽，有位長相神似唐西奇的選手。

唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

斯洛維尼亞人口只有200萬左右，卻誕生唐西奇這名籃球巨星。他進入NBA前就統治歐洲籃壇，今年在NBA場均33.9分9.2籃板9.8助攻，雖與年度MVP擦身而過，但率獨行俠殺進總冠軍賽才不敵塞爾蒂克隊，季後也獲得「體壇奧斯卡」ESPY最佳NBA球員。

唐西奇季後沒有太多休息時間，隨即返回斯洛維尼亞出戰奧運資格賽，最終未能取得奧運門票。不過巴黎奧運男子10公尺空氣步槍決賽，出現一位外表神似唐西奇的選手，他是來自克羅埃西亞的馬里奇（Maricic Miran）。

現年27歲的馬里奇戴著帽子，專心瞄準靶心畫面，讓人誤以為唐西奇參加射擊比賽，馬里奇最終在男子10公尺空氣步槍決賽，以230分搶下銅牌。

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2024巴黎奧運 Luka Doncic 巴黎奧運熱點

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