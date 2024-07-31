奧運桌球／「最強阿嬤」是中國混雙奪金功臣 孫穎莎：感謝倪阿姨

中國大陸組合王楚欽／孫穎莎昨天在巴黎奧運桌球混雙項目金牌戰，以4：2擊敗北韓組合李正植／金琴英，搶下中國奧運史上首面桌球混雙金牌，61歲「最強阿嬤」倪夏蓮是奪金幕後功臣。

北韓組合很少打國際賽，因此打法和技術特點難以掌握，奧運期間也不受訪，被外界視為「神秘之師」。不過盧森堡籍選手倪夏蓮身材和左手持拍打法與金琴英類似，她也答應陪王楚欽和孫穎莎訓練，成為中國組合的秘密武器。

中國大陸組合王楚欽／孫穎莎拿下桌球混雙金牌。 路透通訊社

倪夏蓮出生於中國上海，她受訪時表示，「那個女孩（金琴英）打法和我一樣，我覺得我有責任幫中國隊。」倪夏蓮女單32強要和孫穎莎交手，不過他完全沒有猶豫中國的要求，「沒有祖國培養我算什麼？能有機會回報祖國，我覺得非常幸福和榮幸。」

昨天賽後孫穎莎特別感謝倪夏蓮，「為適應對手特殊打法，我們做很多努力，感謝倪阿姨賽前願意配合我們練習。」