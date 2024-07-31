奧運柔道／81公斤級二連霸 日本永瀨貴規當史上第一人

日本柔道好手永瀨貴規在巴黎奧運柔道男子81公斤級賽事奪金，繼東京奧運奪冠後完成奧運二連霸，締造同量級奧運史上第一人紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，永瀨在本屆賽會首戰就以組合技拿下一本奪勝，接著又在跟上次東京奧運也對戰過的土耳其選手進入延長賽後取勝。

進入8強賽，永瀨在延長賽中力克世界排名第一的東奧銅牌選手奪勝；4強賽對上世界排名13的義大利選手，在開賽1分鐘後及2分半左右各拿到半分獲得一本勝。

一路過關斬將的永瀨在決賽時面對世界錦標賽3連霸的喬治亞選手，先以「谷落」拿到半分，之後又以犀利的「組手」持續展開攻勢，最後再度使出谷落拿到一本奪金。

成功完成奧運二連霸的永瀨說，能在奧運舞台上拿到兩面金牌，真的是非常幸福。

回顧東奧奪金後至今的歲月，永瀨說，雖然有一段時間始終無法獲勝，但心中想著只要在奧運舞台奪勝而努力，「今天一整天，我能在相信自己的情況下奮戰，我給今天的自己打120分」。

日本柔道好手永瀨貴規在巴黎奧運柔道男子81公斤級賽事奪金，2連霸締造同量級奧運史上第一人紀錄。 路透

現年30歲的永瀨首度出賽奧運就在2016年里約奧運奪銅，至今已連續3屆奧運都有獎牌，並完成奧運二連霸，這是從目前量級被劃分的2000年雪梨奧運以來，首度有選手在競爭激烈的81公斤級取得奧運二連霸。

長崎電視台報導，作為家鄉日本長崎唯一出賽巴黎奧運的選手，永瀨今天達成二連霸創舉讓長崎民眾歡欣鼓舞。

永瀨恩師、母校長崎日本大學高校柔道部教練松本太一說，「（永瀨）今天最強，能在高水準的比賽中奪冠真是厲害」。

永瀨學弟、長崎日大高校柔道部隊長川口克希說，看到學長奪冠，感覺他們也必須要努力，所以會努力面對日本全國高中綜合體育大會。