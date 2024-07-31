奧運體操／日本女選手「神秘張腿」照掀討論！日媒曝原因
日本女子體操代表隊隊長宮田笙子在比賽前爆出未成年吸菸醜聞，遭國家隊除籍。不過日本隊仍在巴黎奧運取得好成績，晉級決賽。有趣的是，賽後受訪時4名成員同時擺出搞笑姿勢，如今原因也曝光。
日本女子體操代表隊今年首度以未滿20歲組合出戰，但巴黎奧運開幕前，18歲王牌宮田笙子被教練發現未遵守規定，不只未成年吸菸還喝酒，因此遭遣返回國。
剩餘4名選手牛奧小羽、岡村真、中村遙香和岸里奈28日在女子體操團體資格賽中，以162.196分成績拿下第5，晉級30日決賽，最終只拿到第8名，無緣獎牌。
資格賽後媒體採訪，4名選手突然在鏡頭前做出神秘姿勢，掀起網友討論。如今原因也曝光，日媒指出，她們在模仿日本體操協會標誌，代表即使隊長因違規缺席，她們仍齊心協力向前進。
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