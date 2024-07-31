奧運鐵人三項／塞納河水質檢測終於過關 賽事將順利登場

巴黎奧運男子與女子鐵人三項將於今天舉行，最新水質檢測報告顯示，塞納河細菌含量降低，終結了多日來巴黎大雨過後賽事能否順利舉行的不確定性。

路透社報導，男子鐵人三項比賽原定昨天舉行，但因塞納河（River Seine）水質檢測未過關而延至今天登場。

賽事終於能順利舉行的消息，讓各國代表隊和選手鬆了一口氣，也讓巴黎當局如釋重負。巴黎當局曾承諾居民，終有讓他們在塞納河暢遊的一天，而本屆奧運鐵人三項項目將是能否兌現這個承諾的公開考驗。

法國鐵人三項聯盟（French Triathlon Federation）技術總監梅茲（Benjamin Maze）說：「我們非常高興獲知這個消息。在知道比賽即將舉行之後，我們心理上可以完全切換到競爭模式。」

代表34個國家的55名女子選手將於上午8時（台北時間下午2時）開始比賽，最看好奪金的法國選手伯格朗（Cassandre Beaugrand）和英國選手波特（BethPotter）將並肩跳入河中。

女子比賽結束後，男子組賽事將緊接於上午10時45分登場。

巴黎奧運主辦方和世界鐵人三項總會（WorldTriathlon）在聲明中說：「凌晨3時20分收到的最新水質分析結果，已獲世界鐵人三項總會評估為符合標準，獲准放行比賽。」

巴黎政府豪砸14億歐元（約新台幣497億元）整治汙水處理設施，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）本月稍早還親自跳進塞納河，藉此向各界證明塞納河水質夠乾淨，沒有健康疑慮。

昨天最後一刻才決定延後舉行男子鐵人三項，讓部分選手大為不滿。比利時選手范芮爾（Marten VanRiel）在世界鐵人三項總會的Instagram（IG）留言說：「如果運動員的健康是優先考量，這項賽事早就移至他處舉行了。」

儘管昨天夜間下了些雨，且天氣預報顯示男子組比賽尾聲時也會降下陣雨，大會仍放行今天的比賽。