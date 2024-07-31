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奧運桌球／南北韓選手用三星手機自拍 網大讚：奧林匹克精神

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓、北韓和中國選手自拍。 截圖自WTT官方X
南韓、北韓和中國選手自拍。 截圖自WTT官方X

巴黎奧運桌球混雙結束，金牌戰中國大陸組合王楚欽／孫穎莎以4：2戰勝北韓李正植／金琴英，銅牌戰則由南韓林鐘勳／申裕斌拿下，南北韓選手同框自拍引發討論。

南韓三星企業是本屆奧運合作夥伴，送每位參賽選手一台摺疊手機，頒獎儀式上常看見選手們用手機自拍，世界桌球職業大聯盟（WTT）社群帳號也上傳南韓、北韓和中國選手自拍照，網友們紛紛留言大讚，「這就是奧林匹克精神」、「奧運最美照片」、「每個人都笑得好可愛」。

據南韓媒體《京鄉新聞》報導，本屆許多選手在頒獎時拿手機自拍，北韓選手有可能拒絕與南韓選手自拍，幸好沒有發生，雖北韓男選手李正植表情僵硬，但女選手金琴英微笑入鏡。

頒獎典禮上北韓與南韓國旗升起，兩國選手也互相握手，南韓選手林鐘勳受訪時透露，「除了介紹銀牌得主握手表達恭喜外，沒其他對話。」

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