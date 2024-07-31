奧運射擊／南韓女將冷臉開槍帥到破2千萬瀏覽 馬斯克也朝聖：她該演動作片

南韓在2024巴黎奧運射擊項目獲得好成績，女子射擊10公尺空氣手槍「金包銀」，銀牌得主金藝智（김예지）更是一夕爆紅，連億萬富豪馬斯克（Elon Musk）都留言朝聖。

19歲南韓射擊女將吳藝真以243.2分，摘下女子射擊10公尺空氣手槍金牌；31歲的金藝智則以241.3分收下銀牌。金藝智受訪時提到，很自豪自己是韓國人，誰拿金牌不重要，吳藝珍就像她的妹妹。

She should be cast in an action movie. No acting required! — Elon Musk (@elonmusk) 2024年7月30日

金藝智。 截圖自影片畫面

有網友翻出，金藝智今年5月參加射擊世界盃25米手槍的比賽畫面，她身穿黑衣，帽子反戴，嚴肅地扣下板機，冷眼確認射擊結果，嘆了一口氣後離席。影片只有30秒，一天多就吸引破2600萬次瀏覽。

網友們紛紛讚嘆，「她看起來像電影主角」、「她很有氣場」、「她是世界最酷的女人」。連馬斯克都留言朝聖，「她應該出演一部動作片，不需要演技！」