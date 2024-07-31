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奧運馬術／三日賽日本團體賽摘銅 自稱「初老Japan」成話題

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本4名選手在巴黎奧運馬術三日賽團體賽摘銅，時隔多年再度在奧運馬術賽事中奪牌。 路透
日本4名選手在巴黎奧運馬術三日賽團體賽摘銅，時隔多年再度在奧運馬術賽事中奪牌。 路透

日本4名選手在巴黎奧運馬術三日賽團體賽摘銅，時隔多年再度在奧運馬術賽事中奪牌。4名選手平均年齡逾40歲，因此戲稱自己為「初老Japan」，並在社群網站上引發話題。

日本電視台（Nippon TV）報導，這是1932年洛杉磯奧運以來，日本選手睽違92年再度在奧運奪下馬術有關的獎牌。

這4名選手分別為48歲的大岩義明、41歲的戶本一真、38歲的北島隆三、39歲的田中利幸。他們的平均年齡為41.5歲，所以替自己取了暱稱「初老Japan」（日文中的「初老」其中一個意思原為40歲的別稱）。這個暱稱也在社群網站上成為話題。

4名選手中最年長的大岩在賽後記者會幽默地說：「感到相當光榮，而我是初老Japan中的長老。外界能認識我們從事的運動為小眾運動相當重要。因此能用這種方式替自己取暱稱，並引發話題，對我們而言是件好事」。

戶本則表示：「希望能傳承自己的海外經驗給下一代的選手，也認為幫助年輕選手達成之後的目標是自己的使命。」

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