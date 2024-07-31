巴黎奧運／網友惡意言論多 日選手籲適可而止：賽前內心敏感易受傷

巴黎奧運正在如火如荼地進行，每一位運動員場下都經過無數嚴苛的練習，背負著無數的期待登上大舞台。然而畢竟比賽有贏有輸，有些選手可能因為臨場表現不佳，結果遭到許多惡意言論攻擊，也多少影響了選手的心理。

根據日本媒體「ディリー」報導，參加陸上競走混合團體的柳井綾音，29日就在個人X上，表示受到許多言論的攻擊，讓她感到受傷。她並指出有很多選手在大賽之前，內心相當敏感，容易被批判影響，希望能夠減少這樣的狀況。

女子柔道選手阿部詩落敗後當場痛哭，遲遲沒有退場的畫面，在全世界體育圈引發話題，也遭到不少批判。阿部詩後來在社群網站上發文，除了感謝支持者以外，也對自己的失態道歉。

因爭議判決落敗的男子柔道選手永山龍樹，當下一度拒絕和對手哈里霍斯（Francisco Garrigos）握手，但事後和哈里霍斯合照一笑泯恩仇，並對自己的舉動道歉，呼籲粉絲保持理性，不要批評哈里霍斯。

除此之外，還包括體操選手橋本大輝、桌球選手水谷隼等人，都或多或少受到社群網站的言論攻擊。奧委會也注意到這個現象，並且設置相關小組加以應對。如何保護選手的心理層面，維持精神健康，確實成為現今的一大問題。