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奧運籃球／日男籃惜敗法國 「灌籃高手」井上雄彥喝采：了不起的比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男籃雖然敗給法國，但精彩內容仍受外界肯定。 新華社
日本男籃雖然敗給法國，但精彩內容仍受外界肯定。 新華社

日本男籃在巴黎奧運打出驚奇一役，對上地主隊法國時，一度在比賽尾聲仍保持領先，無奈後來遭到追平，最終在延長賽惜敗法國。然而日本的拚戰精神，仍受到外界普遍肯定，連「灌籃高手」作者井上雄彥，都在個人社群網站上稱讚日本籃球隊的表現。

日本男籃在FIBA世界排名29，法國則排第9，而這場比賽到了最後16秒時，日本還握有4分領先。但法國隊靠著史崔澤爾（Matthew Strazel）投進三分球，並且造成日本選手河村勇輝犯規，得以加罰進球，一口氣拿下4分追平，後續延長賽法國又打下8分，最終便以94：90擊敗日本。

這場激烈的賽事引起許多球迷關注，日本媒體「體育日本」報導，以「灌籃高手」聞名的漫畫家井上雄彥，就在個人「X」上表示「這是一場了不起的比賽。我以日本代表隊為榮，全世界都看到了如同勝利的內容。繼續挑戰八強賽。法國也非常厲害。恭喜他們。」並且標註日本籃球代表的「AkatsukiJapan」。

其他網友也表示「能跟法國打到這一步，這份感動真的是只能謝謝」、「雖然很多人在討論誤判，但也別忘了這些」、「證明了籃球並不是只有身高」、「已經很厲害了，但果然還是想贏球，下次一定要贏」、「日本籃球肯定還能更加精進」、「拜託老師出灌籃高手2，日本代表篇」。

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