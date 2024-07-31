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巴黎奧運／美國隊史3000面獎牌到手 但泳池仍鬧金牌荒

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
美國隊今天在巴黎奧運女子一百公尺仰式項目分別奪下銀牌和銅牌，締造美國隊史3000面獎牌的紀錄；金牌則是澳洲泳將馬凱恩。 美聯社
美國隊今天在巴黎奧運女子一百公尺仰式項目分別奪下銀牌和銅牌，締造美國隊史3000面獎牌的紀錄；金牌則是澳洲泳將馬凱恩。 美聯社

美國泳將史密斯和凱薩琳．柏可夫今天在巴黎奧運女子一百公尺仰式項目分別奪下銀牌和銅牌，締造美國隊史3000面獎牌的紀錄，但美國隊在本屆奧運游泳項目的摘金表現不如預期。

路透社報導，澳洲泳將馬凱恩（Kaylee McKeown）今天在巴黎拉德芳斯體育館（La Defense Arena）成功衛冕仰式后冠，銀牌和銅牌則分別由美國隊的史密斯（Regan Smith）和凱薩琳．柏可夫（KatharineBerkoff）拿下。

美國隊現在在歷屆夏季奧運和冬季奧運總計拿下3000面獎牌，其他國家累計獲得的獎牌數連美國隊的一半都不到。

但在本屆巴黎奧運，美國隊在金牌排行榜上仍遠遠落後，目前排名落在前5名之外。

截至目前為止，澳洲本屆奧運在泳池項目已拿下4金，美國隊雖然整體拿下15面獎牌，卻僅奪得2面金牌。

美國隊男子八百公尺自由式接力排名第2，敗給英國，美國泳將芬克（Bobby Finke）今晚在八百公尺自由式項目中拿下銀牌。

就在32年前的今天，大衛．柏可夫（DavidBerkoff）在1992年巴塞隆納奧運男子一百公尺仰式項目摘下金牌，他的女兒凱薩琳．柏可夫在巴黎奧運女子賽事追隨父親的腳步。

史密斯今天在個人第4面奧運獎牌入袋後表示：「我認為其他人的表現遠遠超出我所能掌控，馬凱恩就是其中之一。她絕對是一位了不起的競速者，她知道在重要時刻該怎麼做。」

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