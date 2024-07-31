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奧運體操／拜爾絲率美國女子體操隊奪冠 奧運團體金牌入袋

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲在巴黎奧運中拿下個人職涯中第5面奧運金牌。 路透社
美國體操天后拜爾絲在巴黎奧運中拿下個人職涯中第5面奧運金牌。 路透社

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天率美國隊在巴黎奧運女子體操團體決賽取得壓倒性勝利、團體金牌入袋，她個人則拿下職涯中第5面奧運金牌。

法新社報導，在平衡木、高低槓、跳馬、地板4個項目中，美國隊以總分171.296位居第一，比排行第二的義大利高出5.802分；義大利總成績為165.494分。義國女子體操隊距離上次抱走團體賽獎牌已是1928年，當時拿到銀牌。

繼2012年倫敦奧運和2016年里約奧運摘冠後，美國女子體操隊在4屆奧運中獲得第3面團體賽金牌。

拜爾絲現在擁有8面奧運獎牌，成為美國史上拿下最多奧運獎牌的體操選手。

拜爾絲參加2020年東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）退出多項比賽。結果在因疫情延遲一年舉行的東奧，各方看好的美國女子體操隊最終只拿下團體銀牌。

美國體操天后拜爾絲率美國隊在巴黎奧運女子體操團體決賽取得壓倒性勝利、團體金牌入袋。 路透社
美國體操天后拜爾絲率美國隊在巴黎奧運女子體操團體決賽取得壓倒性勝利、團體金牌入袋。 路透社

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