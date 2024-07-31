奧運體操／拜爾絲率美國女子體操隊奪冠 奧運團體金牌入袋

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天率美國隊在巴黎奧運女子體操團體決賽取得壓倒性勝利、團體金牌入袋，她個人則拿下職涯中第5面奧運金牌。

法新社報導，在平衡木、高低槓、跳馬、地板4個項目中，美國隊以總分171.296位居第一，比排行第二的義大利高出5.802分；義大利總成績為165.494分。義國女子體操隊距離上次抱走團體賽獎牌已是1928年，當時拿到銀牌。

繼2012年倫敦奧運和2016年里約奧運摘冠後，美國女子體操隊在4屆奧運中獲得第3面團體賽金牌。

拜爾絲現在擁有8面奧運獎牌，成為美國史上拿下最多奧運獎牌的體操選手。

拜爾絲參加2020年東奧女子體操團體決賽時，因「空中失感」（twisties）退出多項比賽。結果在因疫情延遲一年舉行的東奧，各方看好的美國女子體操隊最終只拿下團體銀牌。