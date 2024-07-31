奧運籃球／法國後衛神奇追平4分打 地主起死回生延長賽力退日本

FIBA世界排名29的日本男籃，今天面對地主法國隊差點打出驚奇，172公分的河村勇輝正規賽狂轟26分，助隊最後16秒握有4分領先，但法國靠史崔澤爾（Matthew Strazel）10.2秒神奇「4分打」扳平，延長賽又有當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）大演個人秀，在他獨拿8分下地主起死回生，驚險以94：90逆轉收下分組2連勝。

法國FIBA世界排名第9，今天碰日本打得辛苦，開賽先陷入0：4落後，靠全票當選NBA新人王的溫班亞瑪連飆2記外線才以12：7反超，不過日本有渡邊太和河村勇輝聯手飆進3記三分彈咬住比分，法國在柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）讀秒階段也回敬外線下才以32：25領先進入第二節。

日本第二節持續追分，3分整時富樫勇樹飆進外線將比數40：40追平，2分38秒八村壘中距離破網更讓日本以42：40超前，不過佛尼爾（Evan Fournier）馬上回敬追平中距離，加上史崔澤爾飆進外線，法國節末打出一波9：2攻勢，半場結束仍以49：44領先。

日本第三節又連飆外線，歸化球員霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）和河村勇輝接連飆進3枚三分彈，讓日本再取得55：51領先。法國靠亞布塞萊（Guerschon Yabusele）連拿5分下，三節打完仍取得69：64優勢。

第四節史崔澤爾外線率先破網，法國領先擴大到8分；日本雖靠八村壘連續轟進2記三分彈追到2分差，但8分31秒他對戈貝爾（Rudy Gobert）犯規遭吹違反運動精神犯規，單場第2次遭到驅逐，留下24分、3籃板成績離場，不過日本還有河村勇輝，他5分45秒完成「4分打」，5分08秒再切入取分，日本再以78：77反超。

接續4分鐘雙方都沒能再進球，渡邊飛勇還賞給戈貝爾一記麻辣鍋，法國主將貝頓（Nicolas Batum）還因嘴唇被隊友打破下場；霍金森先進球，但佛尼爾最後50秒投進追平外線，雙方80：80戰平。47.0秒河村勇輝2罰俱中，法國連兩波進攻失守下只能犯規，16.4秒河村勇輝2分再得手，日本再取得84：80領先。

10.2秒史崔澤爾在失去平衡下投進三分球，還造成河村勇輝犯規，他加罰進球完成「4分打」追平比數，河村勇輝有機會的絕殺外線失手，比賽進入延長賽。

溫班亞瑪延長賽接管戰局，進攻端先是「3分打」，防守端送出火鍋後又飆外線，2分25秒再完成2罰，個人連拿8分，也是法國延長賽所有得分；日本前4分鐘得分掛蛋，河村勇輝最後34秒投進外線、8.1秒比江島慎追加外線讓差距又縮小到2分，但6.8秒史崔澤爾2罰俱中，最終驚險以94：90奪下分組2連勝。

日本雖吞下2連敗，但河村勇輝29分、八村壘24分和霍金森16分表現都讓法國嚇出冷汗；地主4人得分兩位數，追平功臣史崔澤爾17分，溫班亞瑪也繳出18分、11籃板、6助攻全能數據。