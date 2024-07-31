快訊

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

奧運籃球／法國後衛神奇追平4分打 地主起死回生延長賽力退日本

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
地主法國隊靠史崔澤爾（Matthew Strazel，圖右）獨拿8分下起死回生，驚險以94：90逆轉擊敗日本隊收下分組2連勝。 美聯社
地主法國隊靠史崔澤爾（Matthew Strazel，圖右）獨拿8分下起死回生，驚險以94：90逆轉擊敗日本隊收下分組2連勝。 美聯社

FIBA世界排名29的日本男籃，今天面對地主法國隊差點打出驚奇，172公分的河村勇輝正規賽狂轟26分，助隊最後16秒握有4分領先，但法國靠史崔澤爾（Matthew Strazel）10.2秒神奇「4分打」扳平，延長賽又有當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）大演個人秀，在他獨拿8分下地主起死回生，驚險以94：90逆轉收下分組2連勝。

法國FIBA世界排名第9，今天碰日本打得辛苦，開賽先陷入0：4落後，靠全票當選NBA新人王的溫班亞瑪連飆2記外線才以12：7反超，不過日本有渡邊太和河村勇輝聯手飆進3記三分彈咬住比分，法國在柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）讀秒階段也回敬外線下才以32：25領先進入第二節。

日本第二節持續追分，3分整時富樫勇樹飆進外線將比數40：40追平，2分38秒八村壘中距離破網更讓日本以42：40超前，不過佛尼爾（Evan Fournier）馬上回敬追平中距離，加上史崔澤爾飆進外線，法國節末打出一波9：2攻勢，半場結束仍以49：44領先。

日本第三節又連飆外線，歸化球員霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）和河村勇輝接連飆進3枚三分彈，讓日本再取得55：51領先。法國靠亞布塞萊（Guerschon Yabusele）連拿5分下，三節打完仍取得69：64優勢。

第四節史崔澤爾外線率先破網，法國領先擴大到8分；日本雖靠八村壘連續轟進2記三分彈追到2分差，但8分31秒他對戈貝爾（Rudy Gobert）犯規遭吹違反運動精神犯規，單場第2次遭到驅逐，留下24分、3籃板成績離場，不過日本還有河村勇輝，他5分45秒完成「4分打」，5分08秒再切入取分，日本再以78：77反超。

接續4分鐘雙方都沒能再進球，渡邊飛勇還賞給戈貝爾一記麻辣鍋，法國主將貝頓（Nicolas Batum）還因嘴唇被隊友打破下場；霍金森先進球，但佛尼爾最後50秒投進追平外線，雙方80：80戰平。47.0秒河村勇輝2罰俱中，法國連兩波進攻失守下只能犯規，16.4秒河村勇輝2分再得手，日本再取得84：80領先。

10.2秒史崔澤爾在失去平衡下投進三分球，還造成河村勇輝犯規，他加罰進球完成「4分打」追平比數，河村勇輝有機會的絕殺外線失手，比賽進入延長賽。

溫班亞瑪延長賽接管戰局，進攻端先是「3分打」，防守端送出火鍋後又飆外線，2分25秒再完成2罰，個人連拿8分，也是法國延長賽所有得分；日本前4分鐘得分掛蛋，河村勇輝最後34秒投進外線、8.1秒比江島慎追加外線讓差距又縮小到2分，但6.8秒史崔澤爾2罰俱中，最終驚險以94：90奪下分組2連勝。

日本雖吞下2連敗，但河村勇輝29分、八村壘24分和霍金森16分表現都讓法國嚇出冷汗；地主4人得分兩位數，追平功臣史崔澤爾17分，溫班亞瑪也繳出18分、11籃板、6助攻全能數據。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

奧運男籃／日本20分差慘敗德國 美國首戰迎接KD歸位

奧運籃球／八村壘豪取29分無用！日本慘敗塞爾維亞結束熱身賽

奧運籃球／華格納領軍熱身賽大勝21分 日本對德國仍一籌莫展

相關新聞

奧運籃球／法國後衛神奇追平4分打 地主起死回生延長賽力退日本

FIBA世界排名29的日本男籃，今天面對地主法國隊差點打出驚奇，172公分的河村勇輝正規賽狂轟26分，助隊最後16秒握有...

花都隨筆／法式熱情加油 選手讚不絕口

三年前東京奧運受到疫情衝擊，徹底隔絕觀眾進場，奪牌選手也在超冷清的場面站上頒獎台，巴黎奧運的氣氛已經不同，開幕前四天各場...

奧運滑板／日本為何成為滑板大國？從9800日圓開始

日本為何成為滑板大國？這是觀看過近兩屆奧運的運動迷共同疑問。日本媒體「The Answer」解答了這個疑惑，滑板風氣能夠...

奧運網球／遭誤判球場哭慘 第2種子高芙爆冷出局

世界排名高居第2的美國女網名將高芙（Coco Gauff），開幕式風光擔任美國代表團掌旗官，今天女單第三輪卻淚灑球場，她...

奧運擊劍／鈍劍義大利輸香港引眾怒 選手稱不怪台灣裁判

義大利鈍劍選手馬基在巴黎奧運敗給香港選手獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義國網友痛批不公。馬基今發文強調尊重裁判判決，「決賽2...

奧運游泳／紐時揭2中國泳將2022藥檢陽性 其中一人參賽

「紐約時報」今天引述匿名人士報導，兩名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中一人預定參加巴黎奧運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。