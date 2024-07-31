花都隨筆／法式熱情加油 選手讚不絕口

三年前東京奧運受到疫情衝擊，徹底隔絕觀眾進場，奪牌選手也在超冷清的場面站上頒獎台，巴黎奧運的氣氛已經不同，開幕前四天各場館湧進大批人潮，而且場地充滿法式美學，中華代表團選手充分感受法國人的熱情。

本屆奧運大部分場館都是現有場地重整，羽球館拉夏貝爾體育館是少數全新場地，色調以紫色為主，就連網柱也是，我國「一姐」戴資穎分組賽首戰在裁判賽前執幣決定發球、選邊時，看到有一面是紫色立刻點頭，賽後直呼球場很漂亮。

奧運不少場館都有獨特色調、甚至豐富歷史，桌球館充滿藍綠色調，擊劍更在超過一世紀、為舉辦一九○○年世界博覽會興建的巴黎大皇宮舉行；中華隊擊劍好手陳弈通以前常來巴黎看比賽，順便到博物館走一走，今年首次在古蹟出賽，很興奮說：「很開心不是來看，而是來比賽。」

本屆奧運標榜環保，不再像過去東道主一樣猛砸鈔票，但在嚴格控制預算下，不少場館還是營造出獨特文化氣息；法國人進場觀戰的水準也很高，就算沒有地主選手上場，依然賣力為外國好手加油，中華代表團林昀儒、賴主恩最近出賽落後時，都可清楚聽到場邊觀眾的高分貝加油聲。

歷經近兩屆奧運場館冷熱的我國選手，只要提到巴黎奧運高人氣，所有人都讚不絕口，射箭好手湯智鈞在知名榮軍院廣場出賽，看到幾乎爆滿的觀眾就用「震撼」形容。