快訊

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

受雷雨影響…台中機場晚間暫停地面作業 部分航班恐延誤

奧運擊劍／鈍劍義大利輸香港引眾怒 選手稱不怪台灣裁判

中央社／ 羅馬30日專電
義大利選手馬基(左)。 路透
義大利選手馬基(左)。 路透

義大利鈍劍選手馬基在巴黎奧運敗給香港選手獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義國網友痛批不公。馬基今發文強調尊重裁判判決，「決賽2位裁判我都認識，我不想把自己的失敗歸咎於他們。」

香港選手張家朗在巴黎奧運男子擊劍鈍劍決賽以15：14絕殺義大利選手馬基（Filippo Macchi）。義大利認為出現爭議判決，義大利擊劍聯會向國際擊劍總會（FIE）及國際奧林匹克委員會（IOC）提出抗議，義大利網友群情激憤，痛批決賽兩位裁判來自台灣和南韓是不公平安排，相關抗議的關鍵字登上義國社群熱搜排行榜。

馬基今天上午在官方IG貼文，替台灣與南韓的兩位裁判緩頰。許多義大利網友都大讚他的成熟，展現卓越運動家風範。

馬基在貼文開始表示，他不知該從何說起，他原已準備好獲勝聲明，標題是「每個孩童的夢想、每個運動員的目標」，但最終未獲實現，他帶著一枚漂亮銀牌回家，距離每個運動員的目標僅一步之遙。

馬基說，大家的聲音他都聽到了，大家認為他的金牌被搶奪了，裁判是可恥的，這是一個醜聞。

但馬基強調，他想說自己真的很幸運，他今年22歲，有美滿的家庭、很好的朋友，和無可挑剔的女友。他在對每個運動員來說最重要的比賽中，獲得了第2名。

馬基說，正因他練習了擊劍運動，他學習到裁判的決定「永遠」都需要獲得尊重，「這兩位裁判我都認識，我不想把我的失敗歸咎於他們」，因為這除了替自己找藉口，什麼都不會得到。

馬基表示，發生的事情都已過去了，但未來是操之在己的，他是個永遠追求極限、永不滿足的人，正因他永不滿足，他當下無法立即為獲得的獎牌感到高興。不過前段時間，一位偉大的冠軍告訴他，獎牌總是值得慶祝的，事實上，獲得這面銀牌值得感到快樂與幸福，「所以讓我們克服巨大的失望，享受擁有的一切。我將回顧所犯的錯誤，並嘗試改進，讓自己變得更優秀。」

馬基表示，「畢竟人生是由許多障礙組成的，有時你會克服它們，有時你會絆倒和失足，不同的是有些人能找到力量重新站起來。」

馬基說，現在他還有一場非常重要的團隊比賽，他和隊友將竭盡全力超越自己。他希望大家持續支持團隊，「為義大利加油，無論何時何地。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

炒作緋聞、罵運動員通通違規！ 微博奧運期間清1.4萬條內容

巴黎奧運／運動畫刊看好金牌黃筱雯落馬 網友憂：獎牌掛零

奧運拳擊／黃筱雯關鍵判決影響奧運16強止步 觀眾肯定表現

奧運滑板／堀米雄斗堅信1%可能 最終逆轉奪金

相關新聞

奧運滑板／日本為何成為滑板大國？從9800日圓開始

日本為何成為滑板大國？這是觀看過近兩屆奧運的運動迷共同疑問。日本媒體「The Answer」解答了這個疑惑，滑板風氣能夠...

奧運擊劍／鈍劍義大利輸香港引眾怒 選手稱不怪台灣裁判

義大利鈍劍選手馬基在巴黎奧運敗給香港選手獲得銀牌，台灣裁判黃皓志遭義國網友痛批不公。馬基今發文強調尊重裁判判決，「決賽2...

奧運游泳／紐時揭2中國泳將2022藥檢陽性 其中一人參賽

「紐約時報」今天引述匿名人士報導，兩名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中一人預定參加巴黎奧運

奧運滑板／日本14歲天才滑板少女奪金 超難技巧小5就會

巴黎奧運女子滑板街式賽29日由首度出戰奧運的日本14歲選手吉澤戀奪下金牌。吉澤戀平日只是在住家附近的公園練習，直到雙親看...

奧運滑板／堀米雄斗堅信1%可能 最終逆轉奪金

日本25歲滑板好手堀米雄斗堅信「1%的可能性」，在決賽最後關鍵時刻拿到高分，成功逆轉勝奪下本屆巴黎奧運男子滑板街式賽金牌...

奧運擊劍／埃及女將懷胎7月參戰奧運 曝「其實場上有3人」

埃及擊劍女子選手哈菲茲（Nada Hafez）今天在女子軍刀比賽拿下個人奧運首勝，但止步16強。隨後她在社群媒體Inst...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。