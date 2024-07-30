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奧運游泳／紐時揭2中國泳將2022藥檢陽性 其中一人參賽

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
奧運游泳項目。 法新社
奧運游泳項目。 法新社

「紐約時報」今天引述匿名人士報導，兩名中國游泳選手於2022年檢測出對違禁藥物呈陽性反應，其中一人預定參加巴黎奧運。

法新社報導，今年4月有報導指稱，23名中國游泳選手於2020年底和2021年初在國內比賽中被驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine）呈陽性反應，時間點就在東京奧運舉行之前，引發泳壇嘩然。

中國反禁藥機構判定這些游泳選手是在下榻飯店誤食遭汙染的食物，才會攝入曲美他嗪，因此沒有理由對他們採取任何行動。此一說法獲世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）採納。「紐約時報」（The New York Times）今天報導提到的兩名中國選手，也是以食物汙染為理由獲得澄清。

美國反禁藥組織（US Anti-Doping Agency）已經指控世界反禁藥組織掩蓋，卻遭反控這些批評有政治動機，相關爭議愈演愈烈。

「紐約時報」今天的報導指出，中國當局作成結論稱，兩名選手在北京吃漢堡時不小心攝取某種類固醇而被驗出「微量」違禁藥物，強調那是食品汙染而非使用禁藥所致。

報導指出，這兩名選手其中一人是先前報導的23名泳將之一。

報導引述曾經就本案進行審核的一名國際檢測機構（International Testing Agency）成員指出，世界水上運動總會（World Aquatics）應該對世界反禁藥組織針對中國選手的無罪裁決提出上訴。

世界水上運動總會發言人表示：「世界水上運動總會不適合詳細評論這起案件，但是世界水上運動總會可以證實，從未接獲國際檢測機構建議針對本案提出上訴。」

報導提到，國際檢測機構否認曾經提出過這樣的建議。

世界反禁藥組織沒有立即回應置評請求。

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