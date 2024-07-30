奧運滑板／日本14歲天才滑板少女奪金 超難技巧小5就會

巴黎奧運女子滑板街式賽29日由首度出戰奧運的日本14歲選手吉澤戀奪下金牌。吉澤戀平日只是在住家附近的公園練習，直到雙親看到上屆奧運金牌西矢椛的比賽發現，「女兒不是也能做到這個嗎？」才驚覺她的技巧很厲害。

滑板是東京奧運新增的競賽項目，當時日本13歲選手西矢椛奪金，成為日本奧運史上最年輕奪金選手。本屆由國三生吉澤戀以272.75分奪得女子滑板街式賽金牌。

讀賣新聞報導，吉澤戀出身於神奈川縣相模原市，目前就讀當地公立中學，45歲的母親吉澤忍是保育員，58歲的父親吉澤功從事看護工作，上頭有一個就讀高三的哥哥。她沒有贊助商，也沒有所屬的經紀公司，隸屬於當地一家小滑板店，卻在巴黎奧運一舉奪金。

讀賣新聞去年底首次採訪吉澤戀，她當時表示，開始玩滑板是受到哥哥影響。哥哥小時候在公園看到有人玩滑板，就開始了滑板運動，吉澤戀也和哥哥一起被帶到公園，7歲時表示「我也想試試看」，不過哥哥最終沒有成為選手。

由於父母的教育方針，吉澤戀直到上國中之前都沒有智慧型手機，不像其他滑板愛好者會在社群媒體發布影片炫技、交流。她只是在附近的公園向「教我滑板技巧的人」學習，在地方的小店購買滑板裝備。她的父親形容，「就像是打少年棒球一樣，是一種興趣。」

不過，東京奧運滑板比賽給了一家人巨大衝擊，不是因為奪下金牌的西矢椛和吉澤戀年齡相仿，而是「這不就是戀正在玩的東西嗎？」

西矢當時在奧運展示的Big Spin Board，是一種把滑板旋轉270度，然後落在欄杆上的高難度動作，然而吉澤戀小學5年級時，就在公園完成了這項技巧。

但是，無論是吉澤的家人或是她本人，都沒有意識到這個技巧的厲害之處。不過這也情由可原，因為對雙親來說，「這不過是孩子的興趣」；對吉澤本人來說，「只是公園的人教我的技巧」，之所以會練習那個動作，單純是因為教她的人說，「可以辦到的話很厲害喔」，想不到竟是這個動作讓西矢在奧運奪金。

事實上，吉澤就讀小學的時候，時常邊哭邊練習，還說過「上國中之後就要放棄滑板」的話，考慮加入網球社。最後是父親的一席話，「想要放棄的話隨時都可以放棄，但要讓過去的努力白費嗎？不如繼續下去。」讓她改變想法。

看到東京奧運比賽後，小六的吉澤開始征戰各大比賽並取得優異成績。她在2021年12月舉行的日本錦標賽取得第5名，在2022年4月的日本公開賽獲得第8名，取得代表日本參加國際比賽的資格。

吉澤在國中一年級首次登上國際舞台。2022年7月，她在羅馬舉行的巴黎奧運預賽取得第6名，雖然之後在杜拜舉行的比賽，她因為受傷未能晉級，但逐漸累積了參加奧運需要的積分。

2023年，吉澤戀繼續拿下好成績，在日本首次舉辦的UPRISING TOKYO比賽取得第2名，在6月的奧運預賽羅馬站取得第9名，9月的洛桑站取得第4名，成功擠進世界排名前10。

不過，參加比賽的費用是一大問題。吉澤的父親說，去國外比賽的費用一半是自費，受到物價上漲、日圓貶值的影響，是一筆不小的負擔。此外，儘管吉澤戀是世界排名前10的滑板選手，但畢竟還是一名國中女生。

為了陪伴女兒放學訓練，父親吉澤功甚至從原本任職的保育員，轉當時間更彈性的看護工作。平日陪女兒練習3小時，假日最長甚至一天練習8小時。

在家人幫助下站上世界舞台頂點的吉澤戀表示，「老實說很高興，但完全沒有真實感，只覺得有付出努力真的太好了。」