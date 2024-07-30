奧運滑板／堀米雄斗堅信1%可能 最終逆轉奪金

日本25歲滑板好手堀米雄斗堅信「1%的可能性」，在決賽最後關鍵時刻拿到高分，成功逆轉勝奪下本屆巴黎奧運男子滑板街式賽金牌，也是繼東京奧運後連續兩屆奧運都奪冠。

日本放送協會（NHK）報導，男子滑板街式賽在巴黎市區的協和廣場舉行，上屆東奧金牌得主堀米跟世界排名第2的白井空良，雙雙挺進決賽。

滑板街式賽在賽場設置階梯跟扶手等，選手先進行兩次在45秒內數度展示技巧的RUN階段，接著進入5次以單項高難度技巧決勝負的BEST TRICK階段。加總每位選手最高的RUN及前兩高的BEST TRICK共3項分數後決定名次。

決賽前半段的RUN由兩位美國選手占上風，白井排名第3、堀米排名第4。

進入後半段的BEST TRICK時，儘管堀米第1次拿到94.16分、白井也拿到93.80高分，但因為兩位美國選手表現穩定，所以就算白井在第4次拿到逾94分高分，仍然無法追上兩位美國選手。

堀米也在第1次的高分表現後連續失敗3次，進入最後的第5次機會。

就在這個決勝負的第5次機會上，堀米成功完成了270度旋轉後以滑板後方在扶手上滑行的高難度技巧，獲得本屆奧運最高的97.08分，成功逆轉勝奪金，在連續兩屆奧運都奪冠。

東奧獲銅牌的美國選手伊頓（Jagger Eaton）這次奪銀、東奧因數次摔倒僅得到第7名的休斯頓（NyjahHuston）這次拿到銅牌，白井無緣頒獎台。

堀米賽後說，走到今天也真的曾經想要放棄，預選賽首戰結束後，就處在一種不知道能不能出賽奧運的狀況，「但我到最後都堅信1%的可能性去努力，能獲得成果真的很開心」。

談到在BEST TRICK最後一次機會拿到逾97分的高分逆轉勝，堀米說，因為沒有放音樂，所以能夠讓自己專注，想把過去不斷練習的成果發揮出來，「這不光是靠我自己，家人跟粉絲的加油成為關鍵，能逆轉勝真的很開心」。