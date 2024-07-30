奧運滑板／日本為何成為滑板大國？從9800日圓開始

日本為何成為滑板大國？這是觀看過近兩屆奧運的運動迷共同疑問。日本媒體「The Answer」解答了這個疑惑，滑板風氣能夠在日本盛行，起源於9800日圓。

堀米雄斗在今年巴黎奧運完成男子街頭滑板二連霸，女子街頭滑板則是由14歲的吉澤戀、15歲的赤間凜音兩名日本小將包辦金、銀牌，去年女子街頭滑板金牌也是日本拿下。

在滑板納入奧運項目後，連兩屆、至今發出18面獎牌（今年公園滑板尚未舉行），日本選手已經拿下8面獎牌，其中5金、2銀、1銅，而世界排名男女前5名都有4位是日本人，跟一般「美國是滑板大國」的印象不同。

日本滑板隊總教練西川隆指出，跟世界排名相比，日本代表的競爭更加激烈，「每個人都在思考如何勝出，累積下來，就逐漸在進步，男女生都是這樣的情況。」

數據會說話，2021年東京奧運開始時，日本全國的滑板公園有243座，到今年5月底已經來到475座，西川隆分析，設施增加代表能夠近距離看到高強度競技的機會增加，「我認為看到選手有精彩演出後，也想要嘗試滑板的小孩子變多了。」

日本世界滑板協會專務理事宮澤武久指出，日本滑板界有「5歲10年」理論，只要5歲開始接觸、練習10年，就能成為奧運選手，4歲則受限體能，有些動作還做不到。

關鍵在2006年，當時在滑板公司工作的宮澤武久被美國滑板商問到：「為什麼不賣滑板給小孩呢？」他才意識到日本很少針對小孩子的滑板培育，他也開始思考售價問題。

專業滑板所費不貲，可能成為入門門檻，宮澤武久思考，若要讓5、6歲的小孩接觸，定價在9800日圓（約台幣2010元）比較適合，「1萬日圓有找，對要讓小孩學習的母親來說，會是願意試試看的價格，就從這邊開始。」

參與滑板的年輕人越來越多，到2010年的國內競賽已經看不到成年人出現，原因是技巧上年輕人做得到更多動作，也抹消了過去「不良少年才滑滑板」的印象，就此構築「日本傳統」。