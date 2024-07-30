奧運羽球／依瑟儂輕取譚蓮妮 明與戴資穎決勝爭奪晉級門票

泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在巴黎奧運羽球女單上場，完全壓制比利時對手譚蓮妮（Lianne Tan），終場以21：8、21：8勝出，明天將和好友戴資穎爭奪晉級資格。

依瑟儂生涯4度登上奧運舞台，還沒拿過獎牌，本屆她正好與我國一姊戴資穎同組。依瑟儂狀態不如過往，雖本季曾在西班牙大師賽奪冠，但在5至6月的泰國公開賽、馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、印尼公開賽都16強出局。

依瑟儂休息1個多月後再度出賽，面對譚蓮妮首局就取得巨大優勢，順利搶下，第2局又先連拿9分，只花34分鐘就勝出。

譚蓮妮2連敗確定出局，戴資穎和依瑟儂明晚交手決定誰晉級，雙方過去交手過35次，戴資穎20勝15敗。