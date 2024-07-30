聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運羽球／依瑟儂輕取譚蓮妮 明與戴資穎決勝爭奪晉級門票
泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今天在巴黎奧運羽球女單上場，完全壓制比利時對手譚蓮妮（Lianne Tan），終場以21：8、21：8勝出，明天將和好友戴資穎爭奪晉級資格。
依瑟儂生涯4度登上奧運舞台，還沒拿過獎牌，本屆她正好與我國一姊戴資穎同組。依瑟儂狀態不如過往，雖本季曾在西班牙大師賽奪冠，但在5至6月的泰國公開賽、馬來西亞大師賽、新加坡公開賽、印尼公開賽都16強出局。
依瑟儂休息1個多月後再度出賽，面對譚蓮妮首局就取得巨大優勢，順利搶下，第2局又先連拿9分，只花34分鐘就勝出。
譚蓮妮2連敗確定出局，戴資穎和依瑟儂明晚交手決定誰晉級，雙方過去交手過35次，戴資穎20勝15敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言