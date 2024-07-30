聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運游泳／巴西女選手出村幽會遭逐出奧運 領隊：辜負納稅人
巴西游泳選手維埃拉（Ana Carolina Vieira）輸掉4x100公尺自由泳接力賽後，未經同意與同為游泳選手的男友桑托斯（Gabriel Santos）擅自離開選手村外出幽會，被下令返國。
據巴西媒體報導，維埃拉被巴西奧委會指出違規行為時，對官員進行辱罵，隨後就被送上飛機返國，巴西運動管理機構形容她的反應「不尊重且具有攻擊性」。
桑托斯輸掉男子4x100米自由泳後也受到懲處，他對違規行為表示歉意，巴西奧委會發布聲明，「桑托斯被警告，維埃拉則被逐出奧運會，立刻返回巴西。」
據路透報導，巴西游泳隊領隊表示，「我們不是來這裡玩耍或度假，我們為巴西2億納稅人工作，我們不能在這玩耍，她採取不適當的方法，表達對接力賽的沮喪。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言