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奧運游泳／巴西女選手出村幽會遭逐出奧運 領隊：辜負納稅人

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西游泳選手維埃拉。 截圖自維埃拉IG
巴西游泳選手維埃拉。 截圖自維埃拉IG

巴西游泳選手維埃拉（Ana Carolina Vieira）輸掉4x100公尺自由泳接力賽後，未經同意與同為游泳選手的男友桑托斯（Gabriel Santos）擅自離開選手村外出幽會，被下令返國。

據巴西媒體報導，維埃拉被巴西奧委會指出違規行為時，對官員進行辱罵，隨後就被送上飛機返國，巴西運動管理機構形容她的反應「不尊重且具有攻擊性」。

桑托斯輸掉男子4x100米自由泳後也受到懲處，他對違規行為表示歉意，巴西奧委會發布聲明，「桑托斯被警告，維埃拉則被逐出奧運會，立刻返回巴西。」

據路透報導，巴西游泳隊領隊表示，「我們不是來這裡玩耍或度假，我們為巴西2億納稅人工作，我們不能在這玩耍，她採取不適當的方法，表達對接力賽的沮喪。」

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