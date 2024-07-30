奧運羽球／法國男雙被算錯積分進入C組 只打2場就確定遭淘汰

世界羽聯（BWF）積分計算錯誤，法國男雙柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）上訴成功後以外卡身分進入巴黎奧運，不過他們苦吞2連敗，確定遭淘汰。

因法國男雙拿到資格，巴黎奧運羽球男雙共有17組參賽，D組必須打4場分組賽，包含我國「黃金男雙」李洋／王齊麟、丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）、中國大陸劉雨辰／歐烜屹、日本保木卓朗／小林優吾和美國華裔組合邱愷翔／約書亞．元（Joshua Yuan）。

法國男雙抽到C組，結果首戰就以17：21、14：21不敵印度謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），第2戰以13：21、10：21輸給印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），加上德國拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel）退賽，法國男雙打完2場就確定出局。

李洋／王齊麟則在分組賽收下2連勝，只要今天下午5點與美國之戰再勝出，就確定能以分組前2名晉級8強賽。