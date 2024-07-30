快訊

獨／北捷默默測試新閘門被直擊！網嗨這功能「等好久了」 官方回應新進度

台股2萬2他貼「全綠」畢業文 網看對帳單嘆：做空的話就是大神了

日鰻魚名店147人食物中毒1人死！伊勢定認了：廚師沒戴手套

奧運桌球／北韓神秘混雙淘汰香港 將與中國大魔王組合爭金

聯合新聞網／ 綜合報導
金琴英（左）、李正植（右）。 新華社
金琴英（左）、李正植（右）。 新華社

北韓桌球混雙李正植／金琴英在巴黎奧運成為黑馬，4強賽與香港組合黃鎮廷／杜凱琹大戰7局，以4：3勝出，闖進金牌戰。

李正植／金琴英是大會第16種子，首輪爆冷擊敗第2種子日本早田希娜／張本智和，讓外界相當震驚。8強賽北韓組合再度下剋上，以4：1淘汰第8種子瑞典法爾克（Mattias Falck）／卡爾松（Kristian Karlsson）。

李正植／金琴英4強賽碰上第4種子香港黃鎮廷／杜凱琹，雙方鏖戰7局，北韓組合打出11：3、10：12、3：11、11：9、11：9、9：11和11：6，以4：3挺進金牌戰。

中國大陸「魔王組合」王楚欽／孫穎莎以4：2力克南韓林鐘勳／申裕斌，將與北韓神秘之師爭奪金牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運桌球 巴黎奧運熱點

相關新聞

巴黎奧運／選手頒獎台上沒拿花或吉祥物？揭密長盒子內容物

巴黎奧運火熱進行中，選手們陸續登上頒獎台，有觀眾好奇選手們戴上獎牌後，手上沒有花或吉祥物娃娃，反而是一個長方形盒子，奧運官網也撰文解釋盒子裡面裝什麼。 過往奧運頒獎時，都會送選手小禮物，2020

奧運體操／中國選手2度掉槓丟金牌 日網友：回國不會有事嗎？

日本體操男團29日在巴黎奧運逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，...

奧運游泳／奪牌後加碼驚喜 美泳將揭曉寶寶性別

奪下巴黎奧運男子100公尺仰式銅牌的美國泳將墨菲（Ryan Murphy），不只站上頒獎台，迎接他的還有一個大驚喜，他的...

奧運游泳／荷蘭選手泳褲下水「變透明」！一片肉色網瘋傳 他無奈發聲：不是我目的

2024巴黎奧運正如火如荼進行中，在各式精彩比賽中，一名荷蘭游泳選手意外爆紅，卻不是因為他的泳技，而是他的「透明泳褲」。

巴黎奧運／選手村傳盜竊 日本選手戒指、10萬現金被偷

今年巴黎奧運關於選手村的抱怨不少，食物不足、交通車延誤，如今又傳出盜竊事件，日本橄欖球員的戒指、項鍊以及3000歐元（約...

奧運游泳／400混破差距紀錄奪金 17歲天才少女想帶來啟發

加拿大17歲天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運奪下生涯第一面金牌，女子400公尺混合式她游出4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。