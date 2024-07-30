奧運桌球／北韓神秘混雙淘汰香港 將與中國大魔王組合爭金
北韓桌球混雙李正植／金琴英在巴黎奧運成為黑馬，4強賽與香港組合黃鎮廷／杜凱琹大戰7局，以4：3勝出，闖進金牌戰。
李正植／金琴英是大會第16種子，首輪爆冷擊敗第2種子日本早田希娜／張本智和，讓外界相當震驚。8強賽北韓組合再度下剋上，以4：1淘汰第8種子瑞典法爾克（Mattias Falck）／卡爾松（Kristian Karlsson）。
李正植／金琴英4強賽碰上第4種子香港黃鎮廷／杜凱琹，雙方鏖戰7局，北韓組合打出11：3、10：12、3：11、11：9、11：9、9：11和11：6，以4：3挺進金牌戰。
中國大陸「魔王組合」王楚欽／孫穎莎以4：2力克南韓林鐘勳／申裕斌，將與北韓神秘之師爭奪金牌。
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