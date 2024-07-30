奧運游泳／荷蘭選手泳褲下水「變透明」！一片肉色網瘋傳 他無奈發聲：不是我目的

2024巴黎奧運正如火如荼進行中，在各式精彩比賽中，一名荷蘭游泳選手意外爆紅，卻不是因為他的泳技，而是他的「透明泳褲」。

根據《多倫多太陽報》報導，一名荷蘭游泳選手阿爾諾卡明哈（Arno Kamminga）27日參加奧運男子100公尺蛙泳比賽，當天他穿了一件淺色底、佈滿橙色、藍色等圓點的泳褲，這樣的花色沾水後彷彿透明，從某些角度看來像是沒穿一樣。

Dutch swimmer Arno Kamminga has garnered global attention for his unique Olympic swimsuit, with the bathers appearing almost flesh-coloured when he exited the pool.



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阿爾諾的「透明泳褲」在社群上迅速引起熱議，不少人轉發照片或影片，而阿爾諾本人也在個人IG上發聲，貼出一個心碎的表情符號，說明「這不是我的目的（Not what I came for）」，對於比賽焦點被他的泳褲轉移很是無奈。

阿爾諾在男子100公尺蛙式決賽中，最終以59.32秒的成績獲得第6名，今日將參加男子200公尺蛙式分組預賽。