巴黎奧運／選手頒獎台上沒拿花或吉祥物？揭密長盒子內容物

巴黎奧運火熱進行中，選手們陸續登上頒獎台，有觀眾好奇選手們戴上獎牌後，手上沒有花或吉祥物娃娃，反而是一個長方形盒子，奧運官網也撰文解釋盒子裡面裝什麼。

過往奧運頒獎時，都會送選手小禮物，2020東京奧運和2012倫敦奧運送花，2016里約奧運則是官方LOGO模型。

插畫家加托尼為巴黎奧運製作的海報成為奪牌選手贈禮。 美聯社

官網報導指出，這個40公分盒子裡面裝的是「巴黎奧運特製海報」，由插畫家加托尼（Ugo Gattoni）創作，他在2023年9月19日至2024年1月19日期間，耗時2000小時完成。官方線上商城也有販售，大尺寸海報2張約60歐元（約2070元新台幣）。

奪牌選手不只拿到獎牌和海報，離開頒獎台後，會收到法國製的特製款吉祥物娃娃，與商店販售的不同，會隨獎牌改變，吉祥物肚子徽章有金、銀、銅3種顏色，背後印有法文「BRAVO」。