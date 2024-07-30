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奧運游泳／不是所有英雄都有披風！救生員幫選手撿泳帽拯救比賽 獲全場歡呼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名救生員潛入泳池中撿起奧運選手的泳帽，讓比賽得以繼續。美聯社
一名救生員潛入泳池中撿起奧運選手的泳帽，讓比賽得以繼續。美聯社

奧運是運動員們最受矚目的舞台，但這次一名救生員成為焦點。28日奧運女子游泳100公尺蛙式比賽中，一名選手的泳帽落入泳池，但她並沒有自己下水取回，而是由一名穿著色彩斑斕泳褲的救生員拾起。

根據《NBC新聞》《CNN》報導，28日奧運女子游泳100公尺蛙式預賽時，在泳池裡發現美國游泳選手艾瑪韋伯（Emma Webber）的泳帽，比賽因此中斷。

即使現場聚集了數十位游泳好手，但撿取泳池異物的工作仍需由他人進行，而救生員是全場除了運動員以外唯一穿著泳衣的人。在萬眾矚目下，一名泳褲花色鮮豔的救生員跳入泳池，上岸後高舉泳帽，獲得全場掌聲與歡呼。

這名救生員不願透露姓名，希望在接下來的比賽中專心工作。NBC新聞則將這名拯救了比賽的救生員稱為「捕帽者鮑伯（Bob, the Cap Catcher）」。

多虧鮑伯，女子100公尺蛙式預賽得以繼續進行。而拾回泳帽的艾瑪預賽成績為1分07.65秒，未能晉級。

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