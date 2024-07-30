巴黎奧運／開幕日網路聲量破10萬筆！網友討論焦點人物一次看

巴黎奧運於7月26日（台灣時間27日凌晨）正式開幕，四年一度的國際運動盛會在網路上造成不少關注。目前賽事進行到第三天，除了選手們的表現之外，許多奧運賽場周邊的小花絮也引發話題。這幾天網路上有什麼關於奧運的熱門話題呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看近一週關於「巴黎奧運」的網路聲量和網路熱門關鍵字吧！

「巴黎奧運」近一週網路聲量破30萬筆 這些人物登上熱門關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「巴黎奧運」近一週的網路聲量高達341279筆；7月22日網路聲量約3.7萬筆，從趨勢圖明顯看見，網路討論度在奧運開幕時攀升，聲量來到高峰，單日就有118441筆，賽事首日網路討論也維持著一定熱度，單日聲量有118728筆。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在超高的網路討論度中，網友們最關注的奧運人物有哪些呢？進一步查看「巴黎奧運」近一週的人物熱門關鍵字，可以看到許多參賽選手的名字，包含了羽球黃金男雙麟洋配中的「李洋」、世界球后「戴資穎」、東京奧運拳擊銅牌「黃筱雯」、網球百搭天后「謝淑薇」、台灣霹靂舞奧運第一人「孫振」等等，此外，開幕式上的表演嘉賓「女神卡卡」及「席琳狄翁」也引發話題。

#麟洋配的最後一次奧運

上屆東京奧運台灣羽球男子雙打選手李洋、王齊麟在賽前不被看好的情況下一路過關斬奪得金牌，振奮人心的一刻讓人記憶猶新。本屆巴黎奧運為麟洋配的最後一次奧運，李洋預計於9月的台北公開賽後退休，也因此在賽前受到許多關注。

面對最後一次奧運，李洋和王齊麟在預賽就抽到必須多打一場比賽、同時又齊聚強敵的「死亡之組」，不過他們也扛住壓力，接連打敗分組中世界排名最高的兩隊，目前取得小組賽二連勝，也成為很大的晉級優勢，許多人都非常期待他們接下來的表現。

#戴資穎奧運最後一舞

擁有眾多粉絲的羽球選手戴資穎，是本屆巴黎奧運備受矚目的選手，這次同時也是她奧運的最後一舞。東京奧運戴資穎一路挺進金牌戰，最終奪下銀牌，寫下個人生涯最佳紀錄。參加過四屆奧運的戴資穎橫掃過各大國際賽事的冠軍，因此許多人都期盼她在最後一次奧運能夠拿下金牌。

賽前戴資穎曾坦言，想要在這次奧運奪金，難度其實比東奧更高，但也強調會努力面對每一場比賽。其實對於球迷們而言，更希望的是戴資穎能夠好好享受最後一次的奧運舞台，開心打完比賽，「好好享受比賽，別給自己太大的壓力，你是最棒的」、「在我們心中你永遠第一」。

#黃筱雯首戰完勝對手

曾在上屆東京奧運為台灣奪下銅牌的女子拳擊選手黃筱雯也是本次巴黎奧運開賽前大家熱議的選手之一。奧運首日（27日）黃筱雯就在拳擊女子雛量級（54公斤級）32強賽以5比0完勝對手，順利晉級16強，下一場賽事將在30日對上1號種子保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova）。

在東奧表現優異的黃筱雯，是各界預測的拳擊項目熱門奪牌候選，面對外界期待她表示會以平常心應戰，網友們也紛紛為她加油打氣，「加油加油！盡全力，不讓自己後悔」、「等待你閃亮亮的站上頒獎台的那一刻」、「謝謝筱雯的堅持努力，辛苦了」、「台灣的驕傲」。

#謝淑薇重返奧運賽場

網球選手謝淑薇曾因台灣網球協會的不公平待遇而在2016年里約奧運前宣布全面退出台灣網壇，同時退出奧運網球女子單打及女子雙打賽事。許多球迷雖然感到不捨，但也祝福她能夠在其他國際賽事上有更好的發展。時隔多年，謝淑薇再度代表台灣出戰奧運，讓許多人都難掩興奮。

謝淑薇的上一次奧運已經是2012年的倫敦奧運，這次她與20歲新星曹家宜組隊參與女子雙打賽事，擁有「百搭天后」之稱的謝淑薇，也馬上就和曹家宜找到配合默契，首戰直落二戰勝羅馬尼亞對手，許多球迷都十分關注她們的最新賽況。

#柔道選手楊勇緯、林真豪首日出賽

巴黎奧運首日迎來柔道賽事，上屆東京奧運柔道選手楊勇緯為台灣摘下一面銀牌，因此許多人都對這個項目抱持高度期待。選手楊勇緯、林真豪分別出戰男子60公斤級和女子48公斤級賽事。最終楊勇緯在8強賽及之後的敗部復活賽中落敗，林真豪也於本次奧運中止步16強。

由於東京奧運的成績，這次台灣柔道選手身上也背負著大家難以想像的奪牌壓力，尤其楊勇緯身為上次奧運的銀牌得主，本屆又以大會第一種子身分出賽，更承受著許多人的期待與目光。運動賽場終究殘酷，但許多人也紛紛在賽後給予選手鼓勵與支持，打敗楊勇緯與林真豪的選手分別在最後獲得金牌與第四名，也讓大家更加肯定台灣選手的實力，「表現很棒了」、「慢慢吸取經驗，下一次會更好」、「沒關係的，永遠是我們的英雄」、「以世界第一站上奧運舞台，不簡單了」。

#台灣奧運霹靂舞第一人孫振

霹靂舞選手孫振（B-boy Quake）在本屆巴黎奧運取得參賽資格，成為台灣史上第一位拿到奧運門票的霹靂舞選手。12歲開始學舞的他出生於921大地震，不只中文取名為「振」，英文名字也叫作「Quake」，在24歲這年他成為台灣的奧運霹靂舞第一人，受到許多關注。

在奧運開幕式上，孫振與戴資穎一同擔任台灣進場時的掌旗官，首度參加奧運的他與四度出征奧運的戴資穎共同代表台灣，象徵著世代傳承，也成為開幕式上的焦點話題。奧運霹靂舞賽事將在8月10日進行，許多人都非常期待他的表現。

#開幕式女神卡卡獻唱、席琳狄翁驚喜復出

在巴黎奧運開幕式上，美國歌手Lady Gaga（女神卡卡）現身塞納河畔，作為首位表演嘉，演唱60年代法國芭蕾舞者的Zizi Jeanmaire的知名歌曲〈Mon Truc en Plumes〉，致敬這位知名舞者，不管是選曲、舞蹈還是服裝搭配，整個表演中都充滿法國元素，引發話題。

在奧運開始前就一直有席琳狄翁（Celine Dion）將在開幕式獻唱的消息傳出，雖然消息未經證實，但有許多人因此非常期待在奧運開幕式上看到這位天后出現。席琳狄翁在2021年傳出罹患「僵硬人症候群」，一度因此中斷演藝事業，沉寂多時的她在巴黎奧運開幕式上復出，讓不少人都覺得既驚喜又感動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月22日至2024年07月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『巴黎奧運』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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