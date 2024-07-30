奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

香港「劍神」張家朗在巴黎奧運男花決賽以15：14絕殺義大利馬基（Filippo Macchi），成功衛冕。不過比賽尾聲出現3次爭議判決，賽後義大利提出抗議，我國裁判黃皓志也被網友痛罵。

張家朗決賽從12：14落後追至14：14，需以「決一劍」決定勝負，張家朗與馬基同時刺中對手，黃皓志回看影片後判定得分無效，接著張家朗與馬基再次同時刺中對方，黃皓志再次判無效。

第3次雙方又互相刺中，黃皓志看完影片後判張家朗得分，最終張家朗以15：14「決一劍」奪冠，成為史上第3位男子花劍衛冕的選手，馬基落敗後不滿地與黃皓志爭論。

據港媒報導，判定誰得分與進攻權有關，先上前一方，有進攻意圖將有進攻權，但一切由裁判判定。事後義大利劍擊聯會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出抗議，直言馬基金牌被剝奪，並痛批裁判素質，還指出決賽裁判分別來自台灣和南韓。

這件事引發熱烈討論，有香港網友到黃皓志IG質疑張家朗已明顯得分，但裁判猶豫不決，導致需要3度裁決，表現不專業，還有人認為黃皓志被義大利收買，認為他「黑哨」；也有義大利網友到他IG出征，指金牌應該屬於義大利選手馬基。