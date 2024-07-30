奧運體操／中國單槓2度掉槓 日本男團神劇本逆轉奪金

日本體操男子團隊今天在巴黎奧運以總分259.594奪得金牌，中國隊以259.062分拿下銀牌，美國隊則以257.793摘銅。這是日本體操男團繼巴西里約奧運之後，時隔8年再度奪金。

共有8隊晉級本屆奧運體操男子團體賽決賽，各隊在自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，並根據總得分決定名次。日本體操男團由橋本大輝領軍，加上其他選手萱和磨、谷川航、岡慎之助、杉野正堯，共5人出戰決賽。

共同社報導，比完5個項目後，中國隊領先日本隊3.267分，看似大局已定。

不過因為中國隊選手蘇煒德在單槓失誤連連，加上日本隊靠杉野正堯與岡慎之助的穩定發揮，以及隊長橋本大輝最後幾近完美的表現，最終以0.532分之差，後來居上並逆轉中國隊。

橋本表示，「當時的賽況相當緊繃，而我的表現會決定我們隊伍的獎牌顏色」。他在團體決賽中曾在鞍馬項目中失誤。

日本體操男子團隊今天在巴黎奧運以總分259.594奪得金牌。 新華社

橋本回憶，「當我準備上場比最後一個項目（單槓）時，我聽到有人反覆地喊『日本』，而加油聲也鼓舞了我。我在落地時踏了一小步，不過觀眾仍起立鼓掌，真令人難以置信」。

橋本也說：「贏得團體賽金牌比個人賽金牌還要開心，因為可以跟隊友以及其他人一起慶祝。」

今天6個項目中，日本隊僅在單槓項目奪得最高分。