奧運網球／艾卡拉茲直落二擊倒對手 闖進男網16強

西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在巴黎奧運網球男子單打第2輪比賽，以6比1、7比6（7/3）擊敗荷蘭選手葛利克史普（Tallon Griekspoor），成功晉級16強戰。

網球男單世界排名第3的艾卡拉茲今天擊出5計愛司球，優於葛利克史普的2計愛司球，在非受迫性失誤方面，艾卡拉茲有18次，少於對手的24次。

坐擁4座大滿貫賽男單金盃、首次參加奧運的艾卡拉茲賽後表示：「我很高興能贏下兩盤，我在首盤打得比第2盤好很多。」

艾卡拉茲還稱讚葛利克史普的表現，「他提升了自己的水準，差距更接近了」。

年僅21歲的艾卡拉茲成功闖進16強賽，屆時他將迎戰以中立身分參加本屆奧運的俄羅斯球員薩菲烏林（Roman Safiullin）。