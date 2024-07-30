奧運網球／男單第二輪止步 納達爾：將決定未來去向
西班牙「蠻牛」納達爾今天在巴黎奧運網球項目男單第二輪，不敵老對手塞爾維亞名將約克維奇。納達爾賽後表示，他將在奧運結束後決定未來去向。
法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比1、6比4直落二，擊敗納達爾（Rafael Nadal），這是兩人生涯第60次交手，也可能是兩大傳奇球星最後一次對決。
納達爾賽後指出：「當這場比賽（巴黎奧運）結束後，我將會依據自己的心情和感受，做出必要的決定。」
除了奧運男單，納達爾也與西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）搭檔出戰男雙賽，目前已闖進第二輪。
納達爾現年已38歲，先前因大腿受傷，外界擔憂他可能無法出賽奧運男單。他曾在2008年北京奧運男單摘金，後來於2016年里約奧運與羅培茲（MarcLopez）搭檔拿下男雙冠軍。
近年來，納達爾飽受傷勢折磨，各界持續關注他何時退休，而約克維奇也透露這次可能是兩人最後一戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言