奧運網球／男單第二輪止步 納達爾：將決定未來去向

西班牙「蠻牛」納達爾今天在巴黎奧運網球項目男單第二輪，不敵老對手塞爾維亞名將約克維奇。納達爾賽後表示，他將在奧運結束後決定未來去向。

法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比1、6比4直落二，擊敗納達爾（Rafael Nadal），這是兩人生涯第60次交手，也可能是兩大傳奇球星最後一次對決。

納達爾賽後指出：「當這場比賽（巴黎奧運）結束後，我將會依據自己的心情和感受，做出必要的決定。」

除了奧運男單，納達爾也與西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）搭檔出戰男雙賽，目前已闖進第二輪。

納達爾現年已38歲，先前因大腿受傷，外界擔憂他可能無法出賽奧運男單。他曾在2008年北京奧運男單摘金，後來於2016年里約奧運與羅培茲（MarcLopez）搭檔拿下男雙冠軍。

近年來，納達爾飽受傷勢折磨，各界持續關注他何時退休，而約克維奇也透露這次可能是兩人最後一戰。