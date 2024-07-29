巴黎奧運男單遭淘汰 納達爾：奧運後將做出生涯決定
西班牙網球傳奇球星「蠻牛」納達爾29日在巴黎奧運場邊宣布，奧運結束後，他將對自己的未來做出決定。
納達爾和塞爾維亞名將喬科維奇在巴黎奧運網球男單項目第2輪強碰，也是這兩位傳奇球星生涯第60次交手。37歲的喬科維奇技高一籌，以6比1、6比4直落2拍落38歲的納達爾。
賽後納達爾說，當奧運比賽結束時，「我會根據我的感觸與感覺，採取必要的決定」。
職網長年征戰，納達爾飽受傷勢所困。賽前喬科維奇就坦言，這場可能是兩人生涯的最後1戰。
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