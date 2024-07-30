巴黎奧運／艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄
巴黎奧運從開幕式就可感受到滿滿文化歷史元素，「在艾菲爾鐵塔前打沙灘排球」更被認為是最具特色場館之一，美景搭配熱血賽事，畫家史彭斯豔陽下用畫筆留下紀錄也成特別畫面。
巴黎奧運開幕式首度走出體育館，搬到塞納河上以遊河方式舉行，開幕式表演隨處可見巴黎的歷史、文化元素融入，展現巴黎深厚文化底蘊，比賽場地設在具悠久歷史的建築物中，在大皇宮（Grand Palais）中比擊劍，在榮軍院前比射箭等。
沙灘排球比賽也很有特色，場地選在巴黎著名地標艾菲爾鐵塔前，讓「在艾菲爾鐵塔前打沙灘排球」成為巴黎奧運最具特色的場館之一，沙灘、陽光、音樂、隨著比賽戰況此起彼落的歡呼聲，抬頭就可見艾菲爾鐵塔，給觀眾滿滿視覺和聽覺享受。
在沙灘排球的媒體席上，畫家史彭斯（Peter Spens）架起畫架揮筆作畫也很吸睛，史彭斯受訪表示，他在2012年受邀替倫敦奧運沙灘排球項目作畫，也獲得後續受邀替里約奧運、今年巴黎奧運作畫紀錄的機會，預計花14天完成畫作。
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